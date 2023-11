La Couronne a relevé, mardi, de nombreux trous de mémoire de circonstance au premier jour du contre-interrogatoire du créateur de mode Peter Nygard, qui est accusé d'avoir agressé cinq femmes, dont une mineure.

Peter Nygard affirme à la cour qu'il n'avait rien à cacher lorsqu'il a été interrogé par la police de Toronto en octobre 2021, bien qu'il ne se souvienne pas de pans de l'entrevue avec les détectives.

J'ai toujours collaboré avec les policiers , répète-t-il en précisant qu'il leur a donné une entrevue d'une durée de 11 h lorsqu'il a été transféré du Manitoba à l'Ontario après son arrestation.

La Couronne s'interroge par ailleurs sur la raison pour laquelle l'accusé n'a rien dit à la police au sujet de l'incendie qui a détruit son bureau de Winnipeg à la mi-octobre, dix jours seulement avant son interrogatoire au poste de police.

Le détective ne m'a pas posé de questions là-dessus , répond l'accusé à la Couronne au sujet du feu, qui n'a fait aucun blessé, mais a détruit tous les documents qui se trouvaient dans le bâtiment.

Peter Nygard explique qu’il doit faire attention à ce qu’il dit, parce qu’il craint que la Couronne ne lui tende un piège. Le procureur Golwalla lui répond toutefois qu’il n’a pas l’intention de le piéger.

Ouvrir en mode plein écran Peter Nygard a demandé à maintes reprises à la Couronne de répéter ses questions, parce qu'il ne semblait pas les comprendre ou parce qu'il les avait mal entendues. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Une mémoire parfois défaillante

La Couronne montre en fait que Peter Nygard affichait plutôt une bonne mémoire lorsque la police lui a posé des questions au sujet de sa carrière, mais que sa mémoire au sujet des allégations des plaignantes est en revanche défaillante.

Vous aviez pourtant eu 2 ans pour y réfléchir, ironise Me Golwalla qui se dit stupéfait de voir que l'accusé est incapable de répondre à de simples questions. Je n'ai pas réfléchi à tous ces détails , réplique l'accusé, exaspéré.

Peter Nygard précise naïvement qu'il ne pensait pas que les allégations qui avaient été rapportées à la police mènerait à des accusations criminelles.

Faire l'objet d'une enquête et être mis en accusation sont deux choses différentes , explique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Devant l'insistance du procureur Neville Golwalla, Peter Nygard est apparu combatif, voire arrogant, à la barre des témoins. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Peter Nygard ajoute qu'il est possible qu'il ait rencontré la deuxième plaignante, mais qu'il ne l'a certainement pas agressée comme elle le prétend.

Un parallèle avec le jeune Nygard

Peter Nygard a déjà nié toutes les allégations des cinq plaignantes lorsqu'il a témoigné pour sa propre défense la semaine dernière.

Il avait déclaré au jury qu'il ne connaissait qu'une seule d'entre elles, mais qu'il n'aurait jamais fait les choses dont il est accusé s'il les avait rencontrées.

Ouvrir en mode plein écran La plaignante No 2 est la seule mineure de l'époque dans le groupe des 5 femmes qui accusent Peter Nygard de les avoir agressées de 1986 à 2005. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

D'autres plaignantes ont affirmé durant le procès que Peter Nygard les avait emmenées à son atelier de mode, rue Niagara, à Toronto, sous de faux motifs, comme un entretien d'embauche. C'est le cas des plaignantes Nos 4 et 5.

Peter Nygard avait affirmé la semaine dernière qu'il n'aurait jamais offert un emploi à une inconnue dans un avion, comme la quatrième plaignante l'avait déclaré dans son témoignage.

Cette plaignante avait dit que l'accusé l'avait approchée pour lui offrir un emploi de gestionnaire dans sa compagnie alors qu'elle n'avait aucune compétence dans ce domaine.

Or, la Couronne lui rappelle que Nathan Jacob avait offert à un jeune Peter Nygard une telle opportunité dans sa compagnie, alors que le jeune couturier n'avait pas d'expérience non plus à l'époque.

Ouvrir en mode plein écran Peter Nygard a ridiculisé le procureur Golwalla pour avoir suggéré qu'il offrait des emplois à des inconnues qu'il rencontrait en voyage. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Vous avez été chanceux, M. Jacob vous a offert un prêt de 42 000 $ , lui rappelle Me Golwalla.

Peter Nygard s'est montré agacé par la remarque, en précisant qu'il avait déjà de l'expérience de travail lorsqu'il est entré dans la compagnie de Nathan Jacob.

Narcissisme et folie des grandeurs

Peter Nygard reconnaît en outre que la plupart de ses bureaux au Canada, aux États-Unis et en Asie ont été aménagés de façon à ce qu'il puisse y dormir.

Vous gagnez 10 ans de votre vie en évitant la circulation en étant déjà au travail , dit-il en précisant que les suites dans ces bureaux étaient aussi destinées à ses employés de passage.

Ouvrir en mode plein écran Le procureur de la Couronne, Neville Golwalla, n'a pas encore abordé les allégations de 4 des 5 plaignantes. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

La Couronne a en outre démontré que Peter Nygard est narcissique et mégalomane et qu'il nourrissait une folie des grandeurs grâce à sa richesse.

Elle note que l'accusé a par exemple donné son nom propre à son entreprise de mode, son jet, son bateau de plaisance et l'île des Bahamas qu'il a achetée il y a près de 40 ans.

Il ne s'agissait pas de mon avion, mais du jet d'affaires de mon équipe, l'équipe Nygard , déclare-t-il en répétant que [s]on entreprise Nygard International était toute [s]a vie .

La Couronne amène même Peter Nygard à révéler qu'il ne célèbre jamais ses anniversaires, ni même ceux de ses ex-petites amies. Il n'y a rien d'attrayant dans le fait de vieillir , conclut-il.

Le contre-interrogatoire se poursuit mercredi.