Une infirmière de l'Hôpital général de Regina, Josée Pelletier, exprime des préoccupations sur la pénurie de personnel dans les hôpitaux en Saskatchewan. Elle estime que cette pénurie met en danger le système de santé de la province.

Quand j’étais nouvelle infirmière avec trois mois d’expérience, quand mon partenaire est parti pour une pause, j’étais tout seul avec 15 patients, c’était éprouvant moralement , se remémore Mme Pelletier. Il y a un épuisement des infirmières mentalement, affectivement et physiquement.

Josée Pelletier souligne que les infirmiers possèdent une connaissance concrète des défis sur le terrain. Par ailleurs, elle recommande que le gouvernement provincial consulte constamment les travailleurs de la santé pour trouver une solution à leurs défis.

On peut réparer le système avant qu’il soit trop tard. Ce sont les vies des familles de la Saskatchewan qui motivent notre mission. À la fin du jour, on veut que tout le monde ait accès à des soins sécuritaires et pleins de dignité.