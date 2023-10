Fêter l’Halloween... malgré l’inflation

En cette période d'inflation, nombreux sont ceux qui ont cherché des solutions pour ne pas trop dépenser en cette soirée d'Halloween.

C’est le cas de Mathieu Bergeron qui a mis en place un corridor de l’horreur autour de sa maison de Saguenay avec ses garçons au cours des derniers jours.

Pour construire le décor, il a essayé de récupérer du matériel.

On ramasse des choses quand c'est possible. Nos mannequins, c'est du linge récupéré , a expliqué le père de famille.

Des squelettes et des fantômes ont été installés pour faire peur aux enfants.

Le parcours demande temps et argent, mais il a trouvé une solution pour ne pas défrayer seul les coûts du projet devenu presque communautaire.

Maxi nous commandite des bonbons pour nous aider à investir dans le parcours et non dans les bonbons , a révélé Mathieu Bergeron.

Cette commandite est devenue nécessaire, car le prix des bonbons a bel et bien augmenté.

En particulier en raison du prix du sucre, qui est un ingrédient très essentiel dans les bonbons, mais également de l'augmentation du prix du cacao , a illustré Maryse Côté-Hamel, professeure en science de la consommation à l’Université Laval.

Le prix des bonbons à la hausse

Les propriétaires de Boutique Première, une entreprise spécialisée dans les événements spéciaux, ont constaté qu’il n’y a pas que les friandises qui coûtent plus cher.

On a vu quand on a fait des achats. On avait certains modèles et ils ont augmenté de 10 $ par rapport au costume de l'an dernier , a chiffré la copropriétaire Jessy Lajoie-Boily.

Celle-ci s’est même demandé si les clients allaient être au rendez-vous cette année. Mais finalement, l'Halloween a toujours sa place dans le coeur des consommateurs.

On a fait à peu près 98 % de nos chiffres d'affaires, mais on est vraiment contents de cette belle surprise , a révélé Mme Lajoie-Boily.

Maryse Côté-Hamel, professeure au département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation de l'Université Laval

On voit que les dépenses sont sensiblement les mêmes que l'an dernier, ce qui sous-entend que c'est une fête qui est très importante pour les consommateurs et qu'ils vont être prêts à faire des compromis ailleurs , a ajouté Maryse Côté-Hamel.

Pour ce qui est des consommateurs, plusieurs se sont tournés vers les friperies pour sauver quelques dollars.

C'est sûr que dans les dernières semaines, ç’a été fou. Tous les costumes partaient. On se faisait demander des fois : "En avez-vous cachés en arrière?" [...] On voyait aussi beaucoup de gens qui venaient magasiner pour se faire des costumes , a relaté Claudia Carrière, directrice adjointe d'Éco-fripes Roussel.

