Les terrains de golf publics de Vancouver n’accueilleront pas de logements

La Commission des parcs de Vancouver a voté unanimement lundi en faveur d'un plan à long terme pour maintenir les terrains de golf municipaux. Le plan rejette ainsi explicitement l'idée que ces terrains soient réaménagés à d’autres fins, y compris le logement.

Vancouver compte six terrains de golf publics : trois terrains de golf réguliers et trois parcours de golf à normale trois, appelés terrains de « pitch & putt » en anglais. Leur superficie totalise environ deux kilomètres carrés, soit 1,65 % de celle de Vancouver.

Malgré de fréquentes discussions sur l'utilisation des terrains de golf de la Ville à d'autres fins que la pratique de ce sport, comme pour les convertir en logement ou en parcs plus universels, le vote unanime de lundi a réaffirmé une position adoptée par le conseil municipal par le passé : conserver la vocation de terrains de golf de ces espaces verts.

On ne bétonne pas les espaces verts. Et ça ne s'applique pas seulement aux terrains de golf , indique la commissaire Marie-Claire Howard. Il est très important, quand on densifie la ville, de protéger les espaces ouverts pour la population.

Les commissaires ont également souligné l’importance des terrains de golf pour la biodiversité. Ce sont des espaces verts, des espaces qui permettent à l'air de se nettoyer et aux oiseaux de voler , ajoute Marie-Claire Howard. Et ça donne des endroits qui sont calmes au milieu de zones urbaines.

Les gains financiers comme argument

Les débats sur le réaménagement des terrains de golf à Vancouver se sont principalement concentrés sur le terrain de golf Langara, en raison de sa proximité avec une station de Skytrain de la ligne Canada et le Collège Langara.

Jeff Cutler, un architecte paysagiste qui a pris la parole lors de la réunion de lundi, a cité la vente, en 2016, du terrain du centre de transit Oakridge par TransLink, le réseau de transport en commun du Grand Vancouver, comme un exemple des gains financiers possibles d'une vente partielle ou totale du terrain de golf Langara.

Le centre de transit Oakridge de [plus de 55 000 mètres carrés] a été vendu par TransLink, sur la 41e avenue pour 440 millions de dollars , a déclaré Jeff Cutler. Langara, même à un emplacement plus souhaitable, est presque huit fois plus grand. Je pense que vous commencez à faire le calcul , a-t-il ajouté.

Selon Jeff Cutler, une division en trois parties du terrain pour une conversion en parc, en logements sociaux et en logements offerts sur le marché pourrait créer un fonds d'amélioration des parcs de toute la ville.

Or, comme lors des débats précédents, où des études de la Commission des parcs soutenaient le maintien des six parcours de golf, les commissaires n'étaient pas d'accord avec les idées de réaménagement.

Ouvrir en mode plein écran Le terrain de golf McCleery, dans le sud-ouest de Vancouver, ainsi que les autres terrains gérés par la Ville ont connu un regain de popularité lors de la pandémie. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Équation erronée

Je pense qu'il s'agit d'une équation mathématique profondément erronée , a déclaré le commissaire Tom Digby. La Ville et nous avons toujours donné la priorité à la biodiversité.

Même s'il s'agit de 1,2 milliard de dollars, je pense que les espaces verts valent plus que tout cela, et c'est une valeur que nous partageons en tant qu'habitants de Vancouver , a ajouté le commissaire.

La décision intervient alors que les six terrains de golf ont connu une hausse importante de leurs revenus et de leur fréquentation en 2021 et 2022, lorsque les restrictions liées à la pandémie se sont imposées. Le personnel de la Commission des parcs a toutefois indiqué qu'il n'était pas certain que ces tendances se maintiendront à l'avenir.

Le plan approuvé par la Commission aborde la génération de revenus des terrains de golf, y compris l'éventualité de faire payer les touristes plus cher que les résidents de Vancouver.

Nous allons entretenir nos terrains de golf. Nous allons aussi réfléchir à la transformation des cafétérias en restaurant où tout le monde pourrait venir , précise la commissaire Marie-Claire Howard.

Le plan comprend également l'amélioration de l'accès équitable au sport et est axé sur la réconciliation. La motion précise que la Commission des parcs sollicitera l'avis des nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh.

Les prochaines étapes du plan de services de golf impliquent l'embauche de consultants pour un coût d'environ 350 000 à 450 000 dollars, selon le personnel de la Ville.

