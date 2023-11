Les quadruplex pourraient avoir pignon sur rue dans certains quartiers de Waterloo. Le conseil municipal de la ville a voté en faveur d'une motion visant à modifier un règlement afin d'autoriser jusqu'à quatre logements et quatre étages sur des terrains situés dans des zones à faible densité de la ville.

Royce Bodaly, conseiller municipal a présenté une motion lundi au conseil municipal. Il s'agit, selon lui, d'un moyen de répondre aux besoins en matière de logement face à la croissance démographique.

La croissance que nous constatons dans notre communauté présente de nombreux avantages incroyables, mais cela comporte bien sûr des défis , a-t-il déclaré.

La population de Waterloo a grimpé de 15,7 % entre 2016 et 2021. La population de la Ville devrait poursuivre sa croissance pour atteindre 185 000 personnes d'ici 2051, d’après un rapport présenté aux conseillers.

Cette motion engendre des défis estime la conseillère municipale Sandra Hanmer.

D’après elle, la population est intéressée pour plus de densité. Mais il faut s'assurer que nous le faisions de manière sûre et appropriée alors j'attends avec impatience la créativité lorsque le rapport reviendra au conseil dit-elle.

La conseillère municipale Jean Vasic souhaite que ce genre de logement soit abordable. Je pense que nous avons beaucoup de gens qui veulent vivre en famille et nous avons plus de maisons intergénérationnelles, alors comment rendre ce nouvel outil accessible à plus de gens, c'est ce qui m'intéresse , a-t-elle déclaré.

Le personnel devrait faire rapport au conseil avec des recommandations au début de 2024.

Avec des informations de CBC