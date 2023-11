Mise en service de la ligne Valley : retour sur 3 ans de retards et de péripéties

La ligne du train léger Valley entre officiellement en service. C’est l’occasion de revenir sur les faits marquants de ce projet phare de la capitale albertaine, dont les trois ans de retard ont fini par lasser les résidents.

De la planification du projet à son financement

La planification remonte à 2008, sous le mandat du maire Stephen Mandel. L’actuel maire d'Edmonton, Amarjeet Sohi, était conseiller municipal à l'époque. C’est lui qui introduit une motion visant à accélérer la réalisation du projet.

Les autorités municipales commencent alors à explorer des voies pour le financement, estimé dans un premier temps entre 900 millions et 1,2 milliard $.

En 2011, le conseil municipal donne son feu vert définitif au tracé et opte par la suite pour un modèle de partenariat public-privé, afin d'obtenir un financement du gouvernement fédéral à travers le Fonds PPP Canada.

Ainsi, en mars 2013, Ottawa annonce une première enveloppe de 250 millions $, puis, en mai 2014, une autre de 150 millions $, pour porter la contribution fédérale au projet à 400 millions.

La province alloue également 600 millions $ à la nouvelle ligne, la Ville devant de son côté débourser 800 millions $, car le coût estimé du projet a été entre-temps revu à la hausse, à 1,8 milliard $.

Le choix du consortium

Après avoir réglé la question du financement et analysé les dossiers des soumissionnaires, la Municipalité signe en 2016 un contrat avec le consortium TransEd Partners, composé notamment de Bechtel, Bombardier, EllisDon et Fengate Capital Management

En vertu de l’entente, ce consortium devient responsable de la construction de la ligne, mais aussi de son entretien pendant 30 ans.

Le plus gros projet de construction urbaine dans l’histoire d’Edmonton, si l’on considère le nombre de chantiers actifs en même temps , d’après la Ville, peut alors démarrer, en 2017.

Une première grosse entrave

Si le projet a fait l’objet d’une demande d’injonction d’un groupe de citoyens bien avant même son démarrage, le plus gros obstacle apparaît en mars 2018, lorsque les équipes travaillant à la construction du pont Tawatinâ, sur la rivière Saskatchewan Nord, butent contre une dalle de béton de la taille d'une voiture.

Celle-ci, enfouie à 9 mètres sous la surface, interrompt les travaux pendant plus de deux mois, obligeant TransEd à déclarer, en décembre 2019, que le projet, dont la livraison est initialement prévue en 2020, ne sera pas terminé avant au moins 2021.

En octobre 2021, TransEd fixe la mise en service du projet pour le début de 2022. Deux mois plus tard, cette date est décalée à la fin de l'année, à cause, cette fois-ci, de la COVID-19, qui a des répercussions sur la chaîne d’approvisionnement des matériaux de construction.

Ouvrir en mode plein écran En mars 2018, les équipes travaillant à la construction du pont Tawatinâ sur la rivière Saskatchewan Nord butent contre une dalle de béton de la taille d'une voiture. (Photo d'archives) Photo : Josee St-Onge

La loi des séries

À l’été 2022, alors que la ligne est quasiment terminée, un autre fâcheux contretemps survient : la découverte de fissures dans 18 piliers en béton de la ligne sur 45. Le nombre de craquements passe à 21 en septembre.

En octobre, le consortium explique qu’il procède à une analyse des causes profondes [des fissures] avant de se prononcer sur un nouvel échéancier.

Un mois plus tard, TransEd indique que ce sont désormais 30 piliers qui nécessitent des réparations. C’est la goutte d’eau de trop : le maire Amarjeet Sohi exprime sa lassitude et celle des résidents frustrés, déçus et fatigués d'attendre un projet qui aurait dû être mis en service il y a deux ans .

Ouvrir en mode plein écran Des fissures ont été constatées sur 30 piliers en béton sur 45, retardant de nouveau la livraison du projet. Photo : Radio-Canada / Trevor Wilson

En décembre 2022, c’est la fin des réparations. TransEd effectue alors des tests de la ligne, sans annoncer de nouvelle date de mise en service.

En avril 2023, des collisions avec des automobilistes surviennent lors des essais. Un train heurte également un homme dormant près des voies. Ces incidents remettent en question la sécurité du tronçon.

C’est alors que, en juin, TransEd annonce de nouveaux retards, en expliquant avoir identifié des câbles à remplacer.

Après la fin de ces remplacements annoncée en septembre, les tests reprennent et, en octobre, la Ville annonce finalement l’ouverture de la ligne.