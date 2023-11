Des défis à prévoir pour les formations écourtées en construction

Les centres de formation professionnelle de la Côte-Nord appréhendent des défis pour recruter des enseignants et loger les étudiants qui s'inscriront aux formations écourtées et rémunérées annoncées lundi par Québec pour répondre aux besoins du secteur de la construction.

Notre défi, c'est d'avoir les élèves et les ressources humaines pour démarrer ces formations-là , dit le directeur général du Centre de services scolaires (CSS) du Fer, Richard Poirier.

Le Centre de formation professionnelle de Sept-Îles (CFPSI), chapeauté par le CSS du Fer, accueillera à compter de janvier 2024 une cohorte en charpenterie-menuiserie et une autre en électricité.

Richard Poirier s’attend déjà à ce que, parmi la quarantaine de nouveaux étudiants, certains rencontrent des difficultés à se loger, particulièrement ceux provenant de l’extérieur de la ville. C'est un défi auquel on est habitué, mais on connaît les contraintes qu’on vit dans notre milieu , ajoute-t-il, en précisant que le CFPSI aide les étudiants à trouver un logis.

Du côté du Centre de formation professionnelle (CFP) de l’Estuaire, qui ouvrira un nouveau programme en charpenterie-menuiserie à Forestville, on se prépare également à accueillir une vingtaine de nouveaux étudiants. La régisseuse aux communications du CSS de l’Estuaire, Patricia Lavoie, indique toutefois que le CFP sera en mesure de recruter des enseignants d’ici le début des cours.

Les taux de placement des programmes offerts au CFPSI sont «excellents», indique Richard Poirier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Formation complète ou accélérée?

Du côté du Conseil régional de la FTQ Côte-Nord, on craint que la mise sur pied de programmes rapides et rémunérés se fasse au détriment des voies régulières.

Il y a des personnes qui ont choisi des formations plus longues, plus complètes. On ne voudrait pas que les nouvelles cohortes accélérées, qui ont été amputées d'une certaine information lors de l'apprentissage, puissent dépasser par la droite les participants aux formations plus longues , souligne le conseiller régional Pascal Langlois.

Le risque est d’autant plus important que la Côte-Nord connaît une situation de plein emploi qui a rarement été vue par le passé, selon lui. Que ce soit des formations accélérées [ou] longues, les travailleurs trouveront un emploi pareil , rappelle Pascal Langlois.

Le gouvernement du Québec a prévu des bourses allant de 9 000 à 15 000 dollars pour les étudiants qui choisissent, sous certaines conditions, les programmes d’études réguliers au lieu des formations accélérées et rémunérées. Les diplômes d’études professionnelles concernés sont charpenterie-menuiserie, ferblanterie, réfrigération et conduite d’engins de chantier.

« Décloisonner les régions »

Québec a présenté lundi son « offensive de formation » pour répondre aux besoins du milieu de la construction. Selon le porte-parole de l’Association de la construction du Québec (ACQ), Guillaume Houle, l’initiative participera à la lutte contre la pénurie de main-d’œuvre que connaît la Côte-Nord, mais le chantier demeure vaste.

Les besoins se sont exacerbés avec le temps. Ils se sont peaufinés, aussi. Les besoins en matière de charpentier-menuisier, d'opérateurs de pelles et d'opérateurs de machinerie lourde sont très présents dans la région actuellement et on le ressent , souligne-t-il.

Les nombreux chantiers d'envergure sur la Côte-Nord se butent à un petit bassin de travailleurs, dit Guillaume Houle. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Sur les cinq formations rapides et rémunérées mises sur pied par Québec, une seule est offerte sur la Côte-Nord, ce qui est insuffisant, selon Guillaume Houle.

La formation de frigoriste, par exemple, est offerte dans deux centres de formation professionnelle au Québec. Des régions comme la Côte-Nord en sont privées, alors qu'il peut avoir des besoins.

Il faut décloisonner les régions et les centres de formation professionnelle , poursuit-il. Il faut s'assurer que chacune des régions [...] puisse offrir les formations en lien avec l'ensemble des métiers du secteur de la construction. À cette fin, la formation à distance devrait être envisagée par le gouvernement québécois, selon lui.