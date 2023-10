Attaqué de toutes parts au sujet de l'exemption d'une durée de trois ans de la tarification du carbone pour les foyers chauffés au mazout, annoncée la semaine dernière, le premier ministre Justin Trudeau promet qu'il n'y aura « absolument pas » d'autres exclusions du genre, y compris pour le gaz naturel.

On reconnaît à travers le pays que l’utilisation de l’huile de chauffage a un impact néfaste sur l’abordabilité des familles, mais aussi sur l’environnement , a déclaré M. Trudeau, mardi.

Il n’y aura aucun autre assouplissement ni aucune autre suspension sur le prix en matière de pollution.

L'opposition n'a pas raté l’occasion de mettre de la pression sur le gouvernement libéral. Les conservateurs accusent Justin Trudeau de favoritisme régional à l'égard de l'Atlantique, où près de 30 % des foyers dépendent du mazout pour se chauffer, au moment où le Parti libéral chute dans les sondages.

Le chef de l’opposition officielle, Pierre Poilievre, fervent opposant à la taxe carbone, a estimé mardi que la mesure constituait une punition pour les propriétaires d’autres systèmes de chauffage à combustion, tels que ceux au gaz naturel ou au propane.

Justin Trudeau et plusieurs de ses ministres ont plaidé que cette politique vise à garantir que les Canadiens qui utilisent ce carburant aient le temps et l'argent nécessaires pour passer aux thermopompes électriques, pour lesquelles la subvention fédérale à l'installation est également bonifiée de 50 %.

Ils ont expliqué, entre autres, que les utilisateurs de mazout pour le chauffage sont plus susceptibles d'avoir des revenus plus faibles et de vivre dans des zones rurales, où ce combustible est incontournable pour chauffer leur maison.

Le ministre du Logement et député de Nova-Centre, en Nouvelle-Écosse, Sean Fraser, a affirmé quant à lui que cette pause sur le prix du carbone n'était pas une question de politique, tout en reconnaissant que de nombreuses politiques affectent différemment les différentes régions du pays.

Malaise en la demeure libérale et ailleurs au pays

En plus de l’opposition, des membres de la famille libérale affichent désormais leur mécontentement. Catherine McKenna, ex-ministre de l'Environnement qui a été une actrice majeure du programme de tarification du carbone au gouvernement, en fait partie.

C’est un sacrifice qui n'a pas de sens. L’environnement et l’économie vont de pair. On doit baisser nos émissions de gaz à effet de serre.

Même l'ancien gouverneur de la Banque du Canada Mark Carney a ajouté son grain de sel, en déclarant qu'il aurait trouvé un autre moyen que celui-là d'atténuer la hausse du coût de la vie.

La semaine dernière, les premiers ministres de la Saskatchewan, Scott Moe, et de l'Alberta, Danielle Smith, ont demandé à Ottawa d'appliquer la même exonération au gaz naturel, utilisé pour chauffer une majorité de résidences de leurs provinces respectives.

Lundi, M. Moe en a rajouté en déclarant que SaskEnergy – la société d'État provinciale responsable de la distribution du gaz naturel – ne percevrait pas la taxe carbone à partir de janvier si une exemption n'était pas accordée à d'autres combustibles de chauffage.

Je ne peux pas accepter que le gouvernement fédéral accorde une exonération aux habitants d'une région du Canada, mais pas à ceux d'ici.

Jusqu'à présent, seules les provinces de l'Atlantique ont adhéré au programme de subventions renforcé pour l'installation de thermopompes. Le premier ministre Trudeau a invité mardi ses homologues de l'Ouest à participer à ce programme.

Collaborez avec nous pour faire en sorte que les familles à faible revenu obtiennent des thermopompes gratuitement , a-t-il déclaré, insistant sur un programme qui s'adresse à l'ensemble du pays .

Avec les informations de CBC et La Presse canadienne