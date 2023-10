Pêche à la crevette : des perspectives moroses et des pêcheurs en colère

L’état des stocks de crevettes nordiques dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent ne va pas s’améliorer à court et moyen terme et pourrait même continuer de se dégrader.

C’est ce constat sombre qu’a partagé Pêches et Océans Canada aux pêcheurs et transformateurs réunis mardi à Québec pour la première journée du comité consultatif de la crevette de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent.

Les biologistes du MPO ont clairement identifié la prédation du sébaste comme étant l’une des principales causes du déclin des stocks de crevettes dans les quatre zones de pêche de l’estuaire et du golfe.

Le réchauffement de l’eau du golfe et la baisse importante du taux d’oxygène expliquent aussi la chute draconienne des stocks de crevettes nordiques.

Il n’est toutefois pas possible d’évaluer la part de responsabilité de chacune de ces deux causes principales dans le déclin de la crevette, a précisé Hugo Bourdages, biologiste à l'évaluation des stocks à Pêches et Océans Canada.

Une journée très triste

Face à cette situation critique, les pêcheurs de crevette et leurs représentants ont manifesté tout au long de la journée leur colère, leur frustration, leur incompréhension, voire leur désespoir face à une situation qu'ils attribuent au MPO .

On ne peut pas pêcher la crevette, on ne peut pas pêcher le sébaste. Qu’est-ce qu’on va faire ? On va crever de faim? a demandé Réal Bond, un pêcheur de Rivière-au-Renard.

Selon les pêcheurs, Pêches et Océans Canada aurait dû ouvrir la pêche au sébaste il y a plusieurs années pour limiter le déclin de la crevette nordique.

Jean Lanteigne, directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels a eu tout au long de la journée des mots très durs envers le ministère des Pêches et des Océans.

Selon lui, le MPO est responsable de la situation dans laquelle se trouve la pêche à la crevette. Il a déploré l’inaction du fédéral dans la question de l’ouverture d’une pêche commerciale au sébaste, qui aurait dû être faite il y a cinq ans selon lui, pour ne pas en arriver à la situation actuelle.

Quand on voit l’impact du sébaste, pourquoi le MPO n’a-t-il pas protégé la crevette ? , a-t-il demandé.

À la fin de la journée, certains pêcheurs ne semblaient pas plus avancés sur leur prochaine saison qu’en début de matinée. Selon Francis Larocque, un pêcheur de Lamèque, au Nouveau-Brunswick, l’avenir de la pêche à la crevette demeure nébuleux.

Pour l’instant, on ne sait rien , ajoute Sébastien Paré, un pêcheur de Rivière-au-Renard.

Ouvrir en mode plein écran Le sébaste est un important prédateur de la crevette nordique. Photo : iStock

De son côté, la directrice régionale de la gestion des pêches au MPO , région du Québec, Maryse Lemire, a indiqué à chaque prise de parole des pêcheurs et de leurs représentants prendre note de leurs commentaires et comprendre la situation difficile à laquelle ils font face.

Elle a répété que la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Diane Lebouthillier, s’est engagée à prendre une décision sur la pêche au sébaste.

En entrevue à Gaspé fin octobre, la ministre n’avait pas voulu s’engager sur une date quant à l’ouverture de la pêche commerciale.

Mais elle avait donné un horizon : deux ans, le temps que les usines s’adaptent à la transformation du sébaste.

Différents scénarios de pêche pour 2024

Quatre scénarios différents de quotas de pêche pour la saison 2024 ont été présentés durant le comité par Hugo Bourdages, biologiste à l'évaluation des stocks à Pêches et Océans Canada. Ils concernent trois des quatre principales zones de pêche, soit Sept-Îles, Anticosti et Esquiman.

Ces scénarios se basent sur une nouvelle approche de précaution qui inclut les changements climatiques et la prédation par le sébaste.

Le meilleur scénario prévoit un quota d'environ 2500 tonnes, et le pire, un quota de 320 tonnes.

En 2023, 5500 tonnes de crevettes ont été pêchées dans le golfe du Saint-Laurent.

Selon Jean Lanteigne, ces différents scénarios équivalent à choisir la corde pour se pendre .

Hugo Bourdages a toutefois souligné qu’il restait un espoir pour la pêche à la crevette : que le crustacé trouve des endroits qui lui sont localement plus favorables. Mais il a précisé qu’avec ces surfaces moindres, les stocks seraient moins productifs, et donc moins abondants.

Du côté des transformateurs, on s’attend à une rationalisation dans l’industrie, selon Jean-Paul Gagné, directeur général de l’Association québécoise de l’industrie de la pêche (AQIP).

Je ne sais pas exactement ce qu’il va se passer à la fin de tout ça, mais de toute façon il va rester de la crevette pour une entreprise, en autant qu’il n’y ait pas de moratoire , explique-t-il.

Les pêcheurs attendent donc de pied ferme la décision finale de la ministre Lebouthillier.

Avec la collaboration de Martin Toulgoat