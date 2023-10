Il est minuit moins une pour les agriculteurs de l’Abitibi-Témiscamingue

L'inflation, la hausse des taux d'intérêt et les aléas climatiques comme la sécheresse préoccupent les agriculteurs de l’Abitibi-Témiscamingue, qui demandent à la Financière agricole du Québec d’augmenter le montant des compensations.

La 55e assemblée générale annuelle de la Fédération de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de l’Abitibi-Témiscamingue s'est déroulé sous le thème Agriculture sous pression, mardi au Centre des congrès de Rouyn-Noranda.

Un enjeu se retrouve sur à peu près toutes les lèvres chez les producteurs agricoles : les compensations d’assurance versées par la Financière agricole pour la récolte de foin.

En tout, 192 producteurs de l’Abitibi-Témiscamingue se sont vu octroyer une somme de 3,7 millions de dollars, plus tôt cette année, pour les aider à atténuer l’impact de coupes de foin catastrophiques. Un deuxième versement devrait suivre dans les prochains jours, mais il est jugé insuffisant par les membres et leur président, Pascal Rheault.

Ouvrir en mode plein écran Des agriculteurs plaident pour un meilleur soutien. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

C’est extrêmement difficile, admet-il. La dernière année a été dure sur le moral de nos producteurs et de leurs finances. Ils sont toujours en questionnement de savoir ce qu’ils vont faire demain, de quelles façons ils vont prendre des décisions pour leur entreprise et son futur , raconte M. Rheault, qui a été reconduit dans ses fonctions de président de la Fédération régionale de l’UPA pour une période de deux ans, lors de l'assemblée.

Publicité

Contrecoups à compenser

Mélanie Rivard, une agricultrice de l'Abitibi-Ouest, ne veut pas chialer , mais elle craint pour la pérennité de son entreprise si elle n’obtient pas davantage pour compenser les contrecoups de la température. Elle songe notamment à vendre une partie de son bétail. Si l’initiative l’aide à boucler son budget, elle amoindrira également ses revenus à partir de l’an prochain, dépouillée qu'elle serait d’actifs et de moyens de production.

Nous avons eu de la sécheresse, il y a le manque de foin, sauf que l’assurance foin ne paie pas à sa juste valeur , mentionne Mme Rivard, qui est aussi ambassadrice pour les agricultrices de l’Abitibi-Témiscamingue et les nouveaux producteurs. C’est le plus beau métier du monde , souffle-t-elle malgré tout.

Ouvrir en mode plein écran L'agricultrice Mélanie Rivard songe à vendre une partie de ses actifs pour boucler son année financière. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Autre tuile, le prêt qui lui a été octroyé durant la pandémie et dont le remboursement arrive à échéance d’ici à la fin de l’année.

Les intrants ont vraiment coûté cher dans la dernière année. Nos situations financières ne sont pas super évidentes et le prêt COVID arrive vraiment trop vite , ajoute Mélanie Rivard.

Publicité

Comme elle, d’autres producteurs ont pris la parole lors de l’assemblée pour témoigner de leurs difficultés et réclamer des versements plus importants de la part de la Financière agricole du Québec.

Doléances « légitimes »

Les producteurs agricoles de la région peuvent compter sur l’appui de la préfète de la MRC de Témiscamingue et agronome de profession, Claire Bolduc, qui juge légitime leurs efforts afin d'obtenir de meilleures compensations relativement aux récoltes de foin.

La réalité de chacun des producteurs agricoles est très différente. C’est vrai sur le plan biophysique et de l’impact sur chaque entreprise. On réfléchit à tout l’impact des changements climatiques et à tout ce que nous allons connaître comme dérèglements climatiques. Dans ce contexte, ça vaut la peine d’avoir une approche plus centrée sur le producteur et moins centrée sur de grands ensembles , explique Mme Bolduc.

Ouvrir en mode plein écran Des dizaines de producteurs agricoles et forestiers ont participé à l'assemblée générale annuelle de l'UPA régionale. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

L’assurance récolte pour le foin est une assurance collective, et non pas individuelle. L’évaluation des pertes est effectuée de façon collective en fonction de l’affiliation de producteurs agricoles à une station météo.

Est-ce que la Financière agricole y répondra? Ça lui appartient, mais il est légitime que la demande leur soit présentée.

D’autres agriculteurs moins affaiblis par les aléas climatiques se montrent solidaires envers leurs confrères. C’est le cas de Jean-Philippe Tenhave et de sa conjointe Lisanne Lalancette, qui accueillent tout juste leur premier enfant, une petite fille née il y a deux semaines.

On va arriver juste dans notre récolte [de foin], signale le producteur laitier de Val-d'Or. Ça va quand même bien, mais j’ai des confrères pour qui c'est vraiment difficile. Il y a du gros achat de foin, du foin qui vient de l’extérieur de la région, ce qui entraîne des frais de transport. Des entreprises ne passeront peut-être pas au travers. On est très solidaires avec ces fermes-là.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Philippe Tenhave et sa conjointe Lisanne Lalancette traitent de 60 à 65 vaches sur leur ferme laitière de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

S’adapter aux changements climatiques

Paul Doyon, premier vice-président de la Confédération de l'UPA, souhaite réitérer l'importance de l'Abitibi-Témiscamingue dans le secteur de l'agriculture au Québec.

Il estime important de parler des difficultés et des enjeux auxquels font face les agriculteurs et de préparer l’agriculture de demain. Car, reconnaît-il, l’UPA craint les changements climatiques.

Nous sommes sur différents projets du point de vue de l’adaptation aux changements climatiques. On parle des ravageurs de cultures, qui ne seront pas les mêmes que ceux que nous avons connus. Il y a des végétaux qui vont se comporter différemment, la construction de bâtiments de ferme devra être adaptée aux extrêmes climatiques , donne-t-il en exemple.