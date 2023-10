Plus de 3,5 millions d’hectares de forêts, soit l’équivalent de 7 fois la superficie de la région métropolitaine de Calgary, se sont envolés en fumée cette année en Alberta.

Ces chiffres provenant du gouvernement canadien (Nouvelle fenêtre) illustrent l’ampleur de cette saison de feux de forêt extraordinaire. Une saison qui a certainement été très difficile et inhabituelle pour nous , affirme d’entrée de jeu l’agente d’information auprès du service d'incendies provincial, Alberta Wildfire, Josée St-Onge.

Lorsqu’on se tient au nombre de feux auquel on a répondu depuis le 1er janvier, les chiffres sont proches de la moyenne des cinq dernières années. Mais lorsque l'on regarde le nombre d'hectares de forêts qui ont brûlé, là, les chiffres sont sans précédent , ajoute-t-elle.

Alberta Wildfires a fracassé son record d’hectares brûlés depuis que l’agence recense ces données. L’ancien record a été établi en 1981, lorsque 1,4 million d’hectares de forêts ont été incendiés.

Ce qui s’est passé, cette année, [c'est que] les conditions étaient propices pour que les feux démarrent facilement , explique Josée St-Onge.

Le printemps a été sec, puis des orages ont déclenché des incendies à de nombreux endroits à travers la province au même moment, soutient l'agente d'information. Ces derniers se sont propagés rapidement, poussés par de forts vents, ajoute-t-elle.

Nos ressources ont été divisées pour pouvoir répondre à différents feux. Ca [a] fait en sorte que certains d’entre eux ont été capables de [se répandre] à un rythme très rapide et ça a plus ou moins créé un tronc pour le reste de l’année , dit l'agente d'information, en expliquant qu'une fois que les incendies prennent de l'ampleur, ils sont plus difficiles à éteindre.

Le gouvernement a aussi recouru à l’aide de plus de 4000 pompiers d’autres provinces ou de l'international pour épauler ses 1700 pompiers forestiers. La lutte directe contre les incendies a ainsi coûté environ 750 millions de dollars à l’Alberta.

Les conséquences de ces feux de forêt ont également été perçues par la population albertaine. Le gouvernement a recensé plus de 38 000 évacués et les autorités ont dépensé près de 47 millions de dollars en assistance financière pour ces personnes.

« Un prélude »

Christian Messier, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la résilience des forêts face aux changements globaux, abonde dans le sens de Josée St-Onge pour décrire cette saison des feux de forêt : C’est relativement exceptionnel .

Je dirais même que c’est un genre de prélude à ce qu’on risque de voir de plus en plus dans le futur avec les changements climatiques , déclare l’expert, qui est également professeur d'écologie forestière à l'Université du Québec en Outaouais (UQO) et à l'Université du Québec à Montréal (UQAM).

Il indique que les changements climatiques risquent d’accroître les conditions propices aux feux. On va se retrouver avec des étés dans certaines régions [où il y aura] très peu de pluie et des orages importants. Et si on combine tout ça, c'est le mélange parfait pour avoir des feux importants.