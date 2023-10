Formations accélérées : déjà des inscriptions en ferblanterie au CFP du Grand-Fjord

L'annonce de la mise en place d'une formation accélérée et rémunérée pour mieux répondre à la demande de main-d'oeuvre dans le secteur de la construction semble bien reçue au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les entrepreneurs y sont favorables et le centre de formation professionnelle du Grand-Fjord, à Saguenay, a déjà reçu des demandes d'inscription.

Ces inscriptions sont bienvenues à l'atelier de ferblanterie du CFP du Grand-Fjord, parce que le programme qui devait commencer en août a été annulé, faute d'inscriptions.

On a un travail à faire en ferblanterie parce que le programme, ça ne parle pas aux jeunes. Ferblantier, c'est méconnu comme programme , a expliqué Dominic Boily, directeur à ce CFP du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay.

Pourtant, il y a de la demande pour des ouvriers capables de travailler les feuilles de métal. C'est d'ailleurs pour ça que Québec a annoncé lundi qu'une formation accélérée et rémunérée visant cinq métiers de la construction, dont la ferblanterie, s'amorcerait en janvier.

Ouvrir en mode plein écran Les ferblantiers sont spécialisés dans le travail des feuilles de métal. (Archives) Photo : Radio-Canada / Philippe-Antoine Saulnier

Les personnes intéressées auront jusqu'au 15 décembre pour s'inscrire à l'une ou l'autre des formations, des attestations d'études professionnelles (AEP) dont la durée variera de quatre à six mois (500 à 700 heures). Elles recevront un soutien de 750 $ par semaine.

Publicité

L'incitatif semble déjà porter fruit ici alors que cinq personnes ont manifesté de l'intérêt pour la formation en ferblanterie depuis l'annonce.

C'est positif, donc on est à cinq admissions actuellement, dont deux filles. On est content parce qu'on veut une diversité aussi dans ce niveau-là. Les filles apportent un côté créatif puis elles amènent une dynamique de groupe intéressante, donc on est vraiment content. Alors, on va poursuivre nos admissions , a signalé le directeur.

Le CFP est prêt à accueillir 22 élèves dès janvier. Il a l'espace et les ressources pour le faire. Un de ses enseignants travaille d'ailleurs à la préparation de la nouvelle formation.

Les compétences vont être ciblées spécifiquement pour répondre aux besoins rapides du marché du travail, donc ¶ce sera] un petit peu moins généraliste, plus ciblé. C'est ce qu'on vise , a conclu Dominic Boily.

Des entrepreneurs satisfaits

De leur côté, des entrepreneurs accueillent eux aussi la nouvelle favorablement.

Bien c'est sûr qu'on se réjouit tout le temps de savoir qu'il y a des incitatifs au niveau du domaine de la construction. On est content de savoir que ça va peut-être amener des gens un peu plus sur le marché du travail au niveau des charpentiers-menuisiers , a exposé Nicolas Tessier, copropriétaire de Construction MVMT.

Ouvrir en mode plein écran Aux prises avec une importante pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la construction, le gouvernement du Québec a annoncé la mise sur pied de formations accélérées et rémunérées dans le but de faire naître des vocations Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L'entrepreneur général a réussi à stabiliser sa main-d'oeuvre dans les deux dernières années, mais la rétention est toujours un défi.

Publicité

Le gros problème qu'on a actuellement, c'est la main-d'oeuvre qualifiée. Donc, oui, les apprentis 1-2-3, on va toujours en avoir besoin, mais ça prend des gens pour les encadrer, pour les former , a enchaîné Nicolas Tessier.

Toujours selon lui, une fois la formation acquise, il faudra accumuler de l'expérience sur les chantiers.

D’après un reportage de Mireille Chayer