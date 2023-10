Un organisme autochtone demande le retrait du prix Juno de Buffy Sainte-Marie

Un organisme de défense des droits des femmes autochtones demande le retrait du prix Juno attribué à Buffy Sainte-Marie à la suite de l’enquête de CBC qui a remis en question les origines autochtones de l’autrice-compositrice-interprète de renom.

Dans un communiqué publié sur X, anciennement Twitter, le Collectif des femmes autochtones dit avoir pris le temps requis pour examiner les allégations avec soin, d’une manière réfléchie et responsable .

Cette tromperie lui a permis de bénéficier d'un récit délibérément faux qui a induit en erreur des milliers de jeunes et d'adultes autochtones et, plus tragiquement, des survivants autochtones des préjudices coloniaux , écrit l’organisation.

La fausse histoire des origines et l'appropriation des traumatismes intergénérationnels autochtones sont intolérables et constituent un acte de violence coloniale , ajoute-t-elle.

L'organisation reconnaît que Buffy Sainte-Marie a été adoptée par une famille de la nation Piapot il y a 60 ans, mais que ce genre d'adoption ne permet à personne de revendiquer à tort une identité d'origine autochtone.

Le fait d'avoir été adopté par une famille et une communauté autochtones n'autorise personne à parler au nom de l'ensemble de notre peuple [autochtone].

Le Collectif des femmes autochtones demande aussi au comité des prix Juno la réévaluation des autres artistes sélectionnés dans la même catégorie que Buffy Sainte-Marie en 2018, dont Kelly Fraser, une chanteuse inuk, originaire de Sanikiluaq, au Nunavut.

En 2019, Kelly Fraser s’est suicidée, à l'âge de 26 ans. Elle avait utilisé sa notoriété pour défendre les droits des Inuit.

Ouvrir en mode plein écran Buffy Sainte-Marie et Jim Cuddy ont remis à Adam et Cassius Cohen le prix de l'Album de l'année qu'a remporté Leonard Cohen au 46e Gala des prix Juno. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le Collectif des femmes autochtones a été créée après les conclusions d'une autre enquête de CBC qui a révélé des discordances dans les affirmations de Mary-Ellen Turpel-Lafond, avocate et chercheuse renommée, au sujet de son identité autochtone de descendance crie, et les informations disponibles dans les documents accessibles au public.

Depuis l’enquête en question, Mary-Ellen Turpel-Lafond s'est vu enlever plusieurs diplômes et distinctions honorifiques.

Pendant de nombreuses années, Buffy Sainte-Marie a affirmé être née dans la Première Nation de Piapot, près de Regina, et avoir été enlevée lors de la rafle des années soixante.

Ces affirmations ont été remises en question par les éléments de preuve recueillis par CBC , dont le certificat de naissance de l'artiste à Stoneham, dans le Massachusetts, ainsi que les déclarations de membres de sa famille, considérant que sa façon de parler d'en parler était fausse.

Dans une longue déclaration publiée sur les réseaux sociaux, Buffy Sainte-Marie a qualifié les allégations au sujet de ses origines de très blessantes et a réaffirmé son ascendance autochtone.

De son côté, le chef intérimaire de la Première Nation de Piapot, Ira Lavallee, affirme que sa communauté continuera à soutenir Buffy Sainte-Marie malgré les conclusions de l’enquête de CBC .

Je peux comprendre beaucoup de nos concitoyens qui se sentent trahis et, en quelque sorte, trompés par le fait qu'elle revendique une ascendance autochtone, alors qu'en fait elle n'est peut-être pas Autochtone , a déclaré le chef autochtone.

Lorsqu'il s'agit de Buffy Sainte-Marie, nous ne pouvons pas choisir la partie de notre culture à laquelle nous décidons d'adhérer. [...] L'une des familles de notre communauté l'a adoptée. Indépendamment de son ascendance, cette adoption est légitime dans notre culture , a-t-il ajouté.

Avec les informations de Geoff Leo, Sam Samson et Alexander Quon