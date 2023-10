Vapotage au Québec : la fin des saveurs, mais pas des risques

Le Québec est devenu mardi la sixième autorité au Canada à interdire la vente de produits de vapotage contenant une saveur ou un arôme autre que ceux du tabac. La mesure vise notamment à protéger la santé des jeunes. Si les effets à long terme de la cigarette électronique restent à évaluer, des chercheurs ont déjà réussi à détecter des anomalies respiratoires liées au vapotage.

Le biologiste Mathieu Morissette, chercheur à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) et professeur au Département de médecine de l'Université Laval, mentionne que la dangerosité des produits de vapotage n’est plus à démontrer.

Il y a des cas de maladies sévères associés au vapotage [...] des gens qui se ramassent aux soins intensifs. Aux États-Unis, il y a eu des décès associés à ça. Donc, est-ce que le vapotage peut causer des maladies? Oui, des maladies aiguës sévères , précise le Dr Morissette en entrevue à Radio-Canada.

Le Dr Mathieu Morissette et son équipe cherchent à connaître les effets à long terme du vapotage sur la santé pulmonaire.

La question, dit-il, n’est pas de savoir si la cigarette électronique a des effets sur la santé, mais plutôt de savoir lesquels. C’est la problématique à laquelle s’est attaqué le Centre de recherche de l’ IUCPQ -ULaval en lançant l’étude VapALERTE, que dirige Mathieu Morissette.

J'aime bien dire que le vapotage, présentement, c'est probablement l'habitude la plus répandue sur laquelle on connaît le moins de choses au niveau de la santé.

Pendant cinq ans, son équipe va suivre des adeptes du vapotage pour déceler les effets de cette habitude sur leurs fonctions respiratoires.

Tests sur les poumons

On fait des tests fonctionnels au niveau de leurs poumons [...] mais on fait aussi des tests un petit peu plus subtils qui sont [menés] en clinique pour des investigations poussées [...] qui nous permettent à nous, les biologistes respiratoires, d’avoir des indices sur ce que le vapotage pourrait faire au niveau des poumons , explique le Dr Morissette.

Les chercheurs ont jusqu’ici observé une prévalence plus élevée de certaines anomalies respiratoires chez les sujets de l’étude VapALERTE que dans le reste de la population. C’est entre autres le cas de l’hyperréactivité bronchique, une hypersensibilité des voies aériennes à différents stimuli souvent associée à l’asthme.

Environ 70 personnes participent à l'étude du Centre de recherche de l'IUCPQ-ULaval.

La moitié des gens dans ma palette montrent une hyperréactivité bronchique, alors que dans la population en général [chez les] personnes en santé, on s'attendrait peut-être à voir un 5 à 10 % , confie Mathieu Morissette.

Lui et son équipe ont également constaté une prévalence plus importante de l'hétérogénéité de ventilation chez les participants de l’étude. L’air qu’ils font entrer dans leurs poumons lors d'une respiration ne ressort pas lors de la respiration subséquente.

Si on a un poumon qui est bien fonctionnel, qui a une ventilation homogène, on est capable de voir l'air entré qui va sortir assez rapidement. Lorsqu'on a une ventilation hétérogène [...] l'air qui est inspiré va prendre plus de temps [à être évacué]. Ça nous dit qu'il peut y avoir une atteinte des petites voies respiratoires [...] qui est pas nécessairement asymptomatique, mais qui sous-tend peut-être la montée de mécanismes pathologiques , explique le Dr Morissette.

Toutes les hypothèses sont bonnes

L’idée de suivre des vapoteurs durant plusieurs années vise à déterminer de quelle manière ces anomalies respiratoires vont évoluer sur une longue période.

Une prévalence plus élevée de certaines anomalies respiratoires a été décelée chez les participants de l'étude. (Photo d'archives)

Est-ce que ce qu'on a observé jusqu’ici, ça va être le pire [effet lié au vapotage] qu'on peut observer? Peut-être. Est-ce que sur 10, 15, 20 ans, on va voir, chez certains vapoteurs, une progression vers une pathologie où il y a du remodelage pulmonaire, où il y a une perte de fonctions pulmonaires plus significative, puis une atteinte à la santé générale? Peut-être, on ne le sait pas. Toutes les hypothèses sont bonnes , indique le biologiste respiratoire.

Il précise que son équipe est toujours à la recherche de participants.

Encadrement resserré

L’interdiction de vendre des produits de vapotage aromatisés est entrée en vigueur mardi au Québec. La province emboîte ainsi le pas à l'Île-du-Prince-Édouard, à la Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Nunavut et aux Territoires du Nord-Ouest, qui ont tous banni les produits contenant une saveur ou un arôme autre que ceux du tabac.

En plus d'interdire les arômes, le nouveau règlement québécois limite la concentration maximale en nicotine des produits de vapotage, restreint la capacité des réservoirs et des capsules et rend obligatoire l'inscription de certains renseignements sur les produits et leur emballage.

Les groupes de lutte contre le tabagisme accueillent favorablement la mesure. Ils espèrent qu’elle contribuera à réduire l’attrait du vapotage, en particulier auprès des mineurs.

La vente de produits de vapotage aromatisée est désormais interdite au Québec. (Photo d'archives)

On peine à contrer la popularité de ces produits-là parmi les jeunes. C’est un phénomène qui est extrêmement social, puis ce qui contribue notamment à la grande popularité des produits, c’est les saveurs, c’est l’aromatisation , plaide la porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, Flory Doucas.

La directrice aux affaires santé et à la recherche à la Fondation des maladies du cœur et de l’ AVC , Francine Forget Marin, avance pour sa part que 9 jeunes sur 10 qui commencent à vapoter le font à cause des arômes, essentiellement .

Facteur de risque

Quand les jeunes commencent à vapoter, bien, il y en a beaucoup qui s’en vont vers la cigarette traditionnelle par la suite. Donc, c’est important de réglementer les arômes pour empêcher les jeunes de commencer à vapoter , insiste-t-elle.

On répète le message qu’il faut arrêter de fumer parce que c’est un facteur de risque de maladies cardio-vasculaires.

L’industrie du vapotage croit que Québec fait fausse route avec sa nouvelle réglementation. La présidente et fondatrice de l’Association québécoise des vapoteries, Valérie Gallant, affirme que rien n’empêchera les jeunes de se procurer des produits aromatisés sur Internet ou de s’en concocter eux-mêmes à l’aide de recettes qu’on retrouve facilement en ligne.

Les jeunes, ils vont s’en procurer. Moi, ma crainte, c’est une autre crise de santé publique, mais plus grave que celle du vapotage [...] parce que les jeunes vont finir par faire eux-mêmes leurs produits , prédit-elle.

L'industrie du vapotage soutient que la cigarette électronique contribue à aider des fumeurs à écraser pour de bon. (Photo d'archives)

Valérie Gallant allègue que depuis que la Nouvelle-Écosse a interdit les produits de vapotage aromatisés, il n’y a jamais eu autant de jeunes vapoteurs et [la consommation de] tabac a augmenté de 17 % .

Là, dans les écoles, maintenant, il va joyeusement se promener des bouteilles de liquide fabriqué par on ne sait pas qui, on ne sait pas où, puis ça va être ça, le nouveau fléau.

Mme Gallant soutient qu’avec sa modification réglementaire, le gouvernement Legault limite l’accès aux produits de vapotage aux gens qui en ont vraiment besoin pour arrêter de fumer la cigarette traditionnelle.

Moins dommageable

Ce n’est pas l’idéal, le vapotage, mais c’est une alternative qu’on sait moins dommageable pour les fumeurs, pour les gens comme ma mère de 70 ans qui, pendant qu’elle vapote, ne fume pas une cigarette , fait valoir Valérie Gallant.

La nouvelle réglementation québécoise vise notamment à prévenir les effets néfastes du vapotage sur la santé des jeunes. (Photo d'archives)

De son côté, le vice-président aux affaires juridiques et externes chez Imperial Tobacco Canada, Éric Gagnon, croit que le nouveau règlement invite les consommateurs à se procurer des produits de contrebande.

On le sait, on l’a vu dans les autres provinces qui l’ont fait, notamment le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Quand ces provinces-là ont banni les saveurs, les gens ont continué à vapoter des produits avec des saveurs, mais ils les ont achetés illégalement , souligne-t-il.

L’industrie, poursuit M. Gagnon, reconnaît que le vapotage chez les jeunes est un problème auquel il faut s’attaquer, mais elle ne croit pas que l’interdiction des saveurs soit la bonne solution .

