Restriction des charges dérangeante sur le pont couvert de Vassan

L’état du pont couvert Champagne, dans le quartier Vassan à Val-d'Or, force le MTQ à y réduire la charge permise, une situation ennuyeuse pour des producteurs agricoles du secteur.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a annoncé cette réduction de charge vendredi dernier, la faisant passer de 12 à 5 tonnes.

Il s’agit d’une mesure préventive permettant d’assurer l’intégrité de la structure , souligne le MTQ, sans pouvoir pour l’instant fournir plus de détails sur l’état du pont, construit en 1941.

La charge permise sur le pont Champagne est adaptée en fonction de la capacité de la structure. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Située tout près du pont, la ferme JCL Abitibi subira les contrecoups de cette limitation de charge. Il sera désormais impossible d’utiliser le pont Champagne avec de la machinerie agricole pour rejoindre les champs situés de l’autre côté. Un détour sera nécessaire vers le village de Vassan, puis sur une distance de sept kilomètres sur la route 111, avant de rejoindre l’extrémité du chemin du pont Champagne.

Déjà, à 12 tonnes, c’était limitatif dans nos opérations courantes, souligne Christian Leclerc, propriétaire de cette entreprise de grande culture et d’ail biologique. On utilisait le pont entre 25 et 30 fois par année. Ça va clairement occasionner plus de déplacements vers la route 111, avec les désagréments que ça peut causer pour les automobilistes , fait-il remarquer.

Christian Leclerc, propriétaire de la Ferme JCL Abitibi à Vassan. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Un trajet de 30 minutes au lieu de 10

Christian Leclerc estime qu’il lui faudra plus de 30 minutes pour rejoindre ses terres de l’autre côté du pont, un trajet qui lui prenait à peine 10 minutes.

C’est une perte de temps, mais c’est aussi du stress de devoir passer dans les courbes de la route 111 entre Vassan et le chemin du pont Champagne, signale-t-il. Il y a quelques endroits où la visibilité n’est pas très longue. Avec la machinerie, on peut rouler entre 30 ou 40 km/h. Sur une route pas mal plus passante que notre rang, il y aura plus de risques d’accident.

Christian Leclerc dans son tracteur de ferme. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le producteur agricole n’est pas surpris de ce dénouement au sujet de ce pont patrimonial, qui souffre du poids des années.

On s’y attendait un peu, lance-t-il. On voyait son état se désagréger et il y avait un peu de laisser-aller dans l’entretien. On savait que ça arriverait, mais on souhaitait que ce soit reporté le plus longtemps possible. On va faire le tour, mais c’est fatigant. On veut que ça se règle le plus vite possible, surtout pour les citoyens qui devront être patients derrière nous. En faisant le détour, on va nuire à plus de monde.

Le pont Champagne a été construit en 1941. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard