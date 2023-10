Pas d’électricité pour la cryptomonnaie au Nouveau-Brunswick

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick compte imposer une interdiction sur la vente d’électricité aux futurs projets de fermes de cryptomonnaies.

Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie du Nouveau-Brunswick, Mike Holland, a présenté un projet de loi à l’Assemblée législative qui permettra à la société Énergie NB de refuser de vendre de l’électricité à des fermes de cryptomonnaies.

Des entreprises énergivores

Selon le ministre, la forte consommation d’électricité de ces fermes hypothèque les capacités de la province à répondre aux besoins des résidents et des entreprises néo-brunswickoises.

Ce que nous avons fait, c’est mettre en place une interdiction pour garantir que nous ne compromettons pas la capacité des contribuables , explique le ministre Mike Holland.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre Mike Holland a présenté un projet de loi qui vise à interdire la vente d'électricité à de nouvelles fermes de cryptomonnaies. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Il existe une ferme de cryptomonnaies au Nouveau-Brunswick, qui a déjà reçu toutes les approbations nécessaires. Le projet de loi ne concerne pas cette ferme, mais seulement les nouveaux projets.

Selon le ministre Mike Holland, lors des périodes de grande consommation d’électricité, en février et en juin de cette année, la province a failli manquer d’électricité.

Nous sommes passés très près de ne même pas pouvoir allumer les lumières avec la génération d’électricité que nous avons.

Des questions à clarifier

La cheffe de l’opposition officielle, la libérale Susan Holt, dit se poser plusieurs questions sur ce projet de loi, qui vient tout juste d’être déposé, et qu’elle n’a donc pas eu le temps d’étudier en profondeur. Elle se demande, par exemple, pourquoi l'interdiction touche cette industrie en particulier, et pas d'autres.

Toutefois, Susan Holt reconnaît que la grande consommation d’électricité par les fermes de cryptomonnaies représente un défi.

Ouvrir en mode plein écran La cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Susan Holt, reconnaît que les fermes de cryptomonnaies sont de grandes consommatrices d'électricité. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

C’est clair qu’il y a des entreprises qui ont besoin de beaucoup d’électricité pour cette industrie-là, sans beaucoup d’emplois, sans beaucoup d’impact, dans un temps où on a peut-être pas assez d’énergie pour tout le monde souligne-t-elle. On cherche à acheter de l’énergie dehors, et c’est une des raisons pourquoi nous avons des prix d’électricité qui augmentent.

Le ministre Mike Holland rappelle que, parallèlement, la province soutient le développement de nouveaux projets de production d’électricité, entre autres en ce qui a trait aux réacteurs nucléaires modulaires.

Le ministre estime que la position actuelle du gouvernement envers les fermes de cryptomonnaies pourrait changer selon les capacités de production futures.