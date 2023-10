La STS admet qu’elle pourrait améliorer ses communications et fait son mea-culpa

La Société de transport du Saguenay (STS) admet qu’elle peut améliorer ses messages lorsqu’il y a des retards et des annulations dans la grille horaire de ses circuits d’autobus. Son président, Claude Bouchard, adresse son mea-culpa aux usagers.

Il faut absolument trouver le moyen d’améliorer nos communications pour qu’un petit peu plus de temps à l’avance nos usagers sachent, par exemple, que demain matin, tel circuit ne passera pas à telle heure. Ça, on fait notre mea-culpa par rapport à ça , laisse tomber le conseiller municipal Claude Bouchard en entrevue à Radio-Canada.

On sympathise avec ces gens-là. Je me mets à la place des usagers et, présentement, la situation, je ne la trouverais pas drôle.

Depuis la semaine dernière, plusieurs autobus sont en retard. Des trajets sont également annulés, ce qui irrite les clients de la société de transport. Des usagers croisés au terminus d’autobus de l’arrondissement de Chicoutimi mardi matin ont d’ailleurs dénoncé le fait qu’ils ne sont pas informés des changements suffisamment à l’avance.

Ouvrir en mode plein écran Le conseiller municipal Claude Bouchard est le président de la Société de transport du Saguenay. Photo : Radio-Canada / Julien B. Gauthier

Certains ont aussi laissé entendre qu’ils aimeraient être mis au courant des causes des retards et des annulations. À ce sujet, Claude Bouchard est clair : 12 autobus de plus petite taille ont notamment été retirés du réseau pour assurer la sécurité des citoyens, car l’un d’entre eux avait pris feu la semaine dernière en raison d’un bris électrique.

Publicité

On en a sorti 12 en même temps. On a toujours une dizaine de bus qui sont en entretien préventif. On en a aussi cinq ou six qui ont des pannes un peu plus majeures. Alors, on a 27 autobus présentement qui ne peuvent pas rouler.

Claude Bouchard soutient toutefois que l'offre de transport était satisfaisante avant les événements récents. « Je crois qu'il faut relativiser un peu » le problème, dit-il.

Avec les informations de Mélanie Patry