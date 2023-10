Traverse Rimouski-Forestville : entre déception et espoir

La décision de la Société de promotion économique de Rimouski et de la Société d'économie et de développement de Forestville de retarder à nouveau le retour du service de traversier entre les deux rives en déçoit plus d'un.

En tirant un trait sur la saison 2024, les deux organismes veulent se donner plus de temps pour trouver une solution pérenne qui assurerait l’avenir du lien maritime entre les deux rives.

Le directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette, Jean-Nicolas Marchand, déplore ce nouveau report et rappelle que les attentes sont grandes. On est une capitale régionale, on est un pôle de services. On va avoir une école vétérinaire, on a une faculté de médecine qui se développe. On amène une zone d'économie et on n'est pas capable à Rimouski d'avoir un transport qui est adéquat , se désole-t-il.

Selon M. Marchand, la difficulté de créer une liaison maritime avec la Côte-Nord s'ajoute à d'autres lacunes en matière de transport. Il fait notamment référence au fait que les trajets d’autocars ont été réduits au cours des dernières années, que le train ne s’arrête à Rimouski que trois fois par semaine et que le projet de prolongement de l’autoroute 20 stagne.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Rimouski, Guy Caron Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

Le maire de Rimouski, Guy Caron, estime pour sa part qu'il est plus sage de repousser la création de ce lien maritime. Il ajoute qu’il est complexe de créer un service de traversier privé et qu’il vaut mieux jouer de prudence. On préfère s'assurer qu'on a tous les éléments en main pour assurer la viabilité du système et ce qui va assurer sa pérennité par la suite , explique M. Caron.

Bien sûr, j'aurais aimé que ça puisse se faire pour 2024, mais si on ne peut pas le faire pour 2024, j'aime autant le savoir maintenant pour qu'on puisse s'organiser pour 2025.

Même son de cloche chez le président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, Pierre Lévesque. Il ajoute par ailleurs que ce lien maritime est un service essentiel. C'est primordial de compter sur des traverses, un accès régulier, qu'il y ait une circulation entre les deux rives. C'est notre route. C'est une route maritime, mais c'est notre route pour le lien nord-sud , mentionne-t-il.

Rappelons que le CNM Évolution qui assurait la liaison entre Rimouski et Forestville a traversé le fleuve pour la dernière fois au début du mois d'août 2022. Le propriétaire du bateau, Hilaire Journeault, avait mis fin inopinément à la saison en invoquant d'importantes pertes financières.