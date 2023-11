Activités gratuites à Québec pour le mois de novembre

Temps gris rime avec sorties! Voici quelques suggestions d’activités gratuites à mettre à l’agenda pour les moments pluvieux du mois de novembre.

Démonstration de sculpture sur bois

L’artiste et sculptrice Claire-Alexie Turcot fera une démonstration de sculpture de bois au Centre Materia le 4 novembre, en lien avec son exposition À fendre le cœur. Ses sculptures d’animaux en bois sont également à découvrir, gratuitement, au même endroit.

Ouvrir en mode plein écran Claire-Alexie Turcot sculpte des animaux en bois depuis plus d'une dizaine d'années.(Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Sorties musicales

Les 5 et 19 novembre, au foyer de la salle Louis-Fréchette, les artistes Palatine et Pied Léger offriront des concerts gratuits dans le cadre des Croissants-Musique du Grand Théâtre.

Le 11 novembre, les musiciens de la Musique des Voltigeurs de Québec et de la Musique du Royal 22e Régiment joueront gratuitement à l’Église Saint-Dominique sur la Grand Allée Ouest. Pour le jour du Souvenir, le concert est offert en collaboration avec l’organisme Sans Limites, qui vient en aide aux membres et Anciens combattants malades ou blessés. L’entrée est gratuite mais il faut réserver.

L’Orchestre symphonique de Québec invite les jeunes aspirants musiciens à essayer des instruments en compagnie des musiciens de l’orchestre. L’activité d’une heure aura lieu au foyer de la salle Louis-Fréchette, au Grand Théâtre de Québec, le dimanche 12 novembre.

Des rendez-vous variés

La Parade des jouets « L’envoûtement de Noël » déambulera sur la 1ere avenue (entre la 52e rue et la place Jean-Béliveau) le samedi 11 novembre à 14 h 30. Le public y verra une quinzaine de chars allégoriques et plus de 300 figurants. Des jouets neufs et usagés seront récoltés pour être redistribués aux enfants de familles dans le besoin de la grande région de Québec.

Ouvrir en mode plein écran La Parade des jouets est une activité familiale durant laquelle des centaines de jouets et des denrées non périssables sont recueillis pour les offrir aux gens dans le besoin. (Photo d'archives) Photo : Nicolas Hallet

Le 12 e Salon du livre des Premières Nations se tiendra du 16 au 19 novembre, à la Maison de la littérature, au Morrin Centre et à la salle Multi de la coopérative Méduse. Le Salon rassemblera une vingtaine d’auteurs autochtones canadiens qui participeront à des rencontres avec le public, des entrevues, des ateliers de création, et plus encore.

Le Marché de Noël allemand accueillera ses premiers visiteurs dès le 23 novembre prochain. Cette 16e édition, qui occupera la nouvelle place de l’Hôtel-de-Ville et quatre autres lieux du Vieux-Québec, présentera 90 exposants et plusieurs activités familiales gratuites.