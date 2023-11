Grève du 6 novembre : à quoi s’attendre dans les écoles du Bas-Saint-Laurent?

La grève du Front commun prévue le 6 novembre entraînera la suspension des cours et une réduction de services dans plusieurs écoles primaires et secondaires du Bas-Saint-Laurent.

Au Centre de services scolaire des Phares, l'ensemble du personnel du réseau de l’éducation exercera son droit de grève jusqu’à 10 h 30 , indique-t-on dans un communiqué.

Les élèves pourront arriver à l'école à partir de 10 h 45.

Plusieurs services normalement offerts seront réduits, dont le transport scolaire, qui ne sera pas disponible en avant-midi. Le transport sur l'heure du dîner et en fin de journée est toutefois maintenu.

Les services de garde seront également fermés en matinée. Ils n'ouvriront que pour le dîner et la fin de la journée.

Ouvrir en mode plein écran Il n'y aura pas de transport scolaire lundi avant-midi pour les élèves du Centre de services scolaire des Phares. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Même son de cloche au Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, où les cours seront suspendus jusqu'à 10 h 30 dans les écoles primaires. La reprise est prévue à 10 h 45.

Publicité

Les services de garde seront aussi fermés en avant-midi, indique-t-on dans une note envoyée aux parents.

Pour les écoles secondaires, les cours ne commenceront qu'en après-midi. Les établissements seront toutefois accessibles à compter de 10 h 45.

Le transport en autobus se fera trois heures après l’heure d’embarquement habituelle, autant pour les élèves du primaire que ceux du secondaire.

De son côté, le Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs indique qu'il présentera sous peu son plan en vue de la grève.

Lignes de piquetage au menu

Les enseignants représentés par le Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage (CSQ) seront bien visibles lors de la grève de lundi, nous confirme sa présidente, Natacha Blanchet.

On veut être visibles, on veut que la population voie le mouvement, on veut l'appui de la population puis on veut surtout que le gouvernement entende le signal fort des membres du Front commun , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran La présidente du Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage, Natacha Blanchet. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Mme Blanchet se dit déçue de la dernière offre salariale de Québec, qui propose une augmentation salariale de 10,3 % sur cinq ans.

Publicité

Dimanche, le Front commun, composé de membres de la CSN , de la CSQ , de la FTQ et de l' APTS , a qualifié cette offre de dérisoire .

Avec les mandats de grève à hauteur de 95 %, [on pensait] que le message était clair, que le secteur public en avait assez, qu'il voulait des meilleures conditions, qu'il voulait une rémunération à la hauteur du travail qu'il [fait] au quotidien. Finalement, on n'a pas été entendu , déplore la présidente du syndicat.

Ce dernier représente 1200 enseignants des centres de services scolaires du Fleuve-et-des-Lacs et de Kamouraska–Rivière-du-Loup.