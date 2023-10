Après plus d’un an d’arrêt, l’ascenseur au Domaine Beauséjour reprend du service

Les résidents du Domaine Beauséjour, réservé aux personnes âgées de 55 ans et plus, retrouvent enfin leur ascenseur, qui n’était plus en service depuis le 8 août 2022.

C’était le party sur l’étage , lance enjouée France Lachance, une locataire du deuxième étage de l’édifice géré par l’Office municipal d’habitation de Québec (OMHQ).

Si l’heure est à la fête pour certains locataires, les derniers mois ont mis leur patience à rude épreuve. Contacté par téléphone, Christian Ernst, locataire au troisième étage, a dû mal à entrevoir le positif de la remise en usage de l’ascenseur.

J’ai des problèmes cardiaques, mon état de santé s’est empiré au cours des 14 derniers mois , a-t-il confié, alors qu’il devait faire beaucoup d'efforts pour monter les escaliers.

L'ascenseur a été inaccessible pendant 14 mois. (Photo d'archives)

Malgré des mesures mises en place par l’ OMHQ pendant la période où l'ascenseur n'était pas fonctionnel, M. Ernst estime qu’il a perdu en autonomie pour de nombreuses situations de son quotidien.

France Lachance ne dira pas le contraire. Même si ponctuellement, une personne aidait à monter les sacs d’épicerie, il fallait s’adapter aux horaires où elle était présente, fait-elle remarquer.

Dans la soixantaine, Mme Lachance dit être l’une des plus jeunes locataires de l'immeuble. Elle considère que les plus âgés ont subi les conséquences de cet arrêt de l'ascenseur pendant des mois.

Limiter les désagréments

L’Office municipal d'habitation de Québec avait mis plusieurs services en place aux locataires en guise de compensation au cours des 14 derniers mois.

L’ OMHQ précise qu’il y avait notamment un service d’aide pour transporter les achats sur les étages plusieurs fois dans la semaine, une ligne téléphonique consacrée au signalement de problèmes de maintien à domicile, ou encore un crédit de 500 $ pour chaque locataire ainsi qu’aucune augmentation des loyers en 2023.

Parmi les mesures, l’ OMHQ avait également fait du porte-à-porte par [une] équipe d’intervention et par le personnel du CIUSSS-CN pour évaluer les besoins et faire connaître les services disponibles pour les locataires dans une perspective de maintien en logement sécuritaire .

Le Domaine Beauséjour à Québec. (Photo d'archives)

En entretien téléphonique, Marie-Christine Lamontagne, conseillère principale aux communications à l’ OMHQ reconnaît que plusieurs préoccupations sur la santé des résidents ont été soulevées. C’est pour ça que nous avons été très proactifs avec le personnel du réseau de la santé , affirme-t-elle. Pour vraiment évaluer les gens, évaluer leurs besoins et s’assurer qu’ils ont les services auxquels ils ont droit.

Marie-Christine Lamontagne reconnaît la patience qu'ont eue les résidents. Tout comme la coordonnatrice au Bureau d'animation et information logement du Québec métropolitain (BAIL), Nicole Dionne, qui a été impliquée dans le dossier.

L’ OMHQ avait proposé de reloger certains locataires si des circonstances le justifiaient , mais aucune demande n’a été formulée. Sur ce point, Nicole Dionne mentionne qu’il n’est pas si évident de quitter un logement subventionné sans risquer de perdre la subvention. Elle convient toutefois que les mesures d’atténuation mises en place par l’ OMHQ ont permis d’amoindrir les désagréments .

Nicole Dionne, coordonnatrice au Bureau d'animation et information logement du Québec métropolitain (BAIL)

Ces mesures, c’était, à mon sens, le minimum , considère Mme Dionne, alors que les locataires ont dû beaucoup s’adapter au cours des derniers mois.

Des imprévus dans le chantier

Le dossier de cet ascenseur, c'est du jamais vu […]. En 50 ans, sur un parc d’environ 12 000 logements, c’est une première , fait savoir Marie-Christine Lamontagne, en parlant des mauvaises surprises sur le chantier pour moderniser l’ascenseur.