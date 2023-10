L’hiver s’installe à Murdochville

Avec les premiers flocons qui se sont posés sur Murdochville, l’arrivée hâtive de l’hiver profite au Chic-Chac. Les canons à neige de l’entreprise récréotouristique enneigent depuis dimanche soir les pistes de ski du mont Miller.

L’hiver dernier, l’entreprise, propriétaire de la station de ski de la municipalité, a fait l’acquisition de deux nouveaux canons l’hiver dernier, question d’allonger sa saison en ouvrant plus tôt et en restant opérationnelle plus tard au printemps.

On a vraiment commencé notre enneigement pour la saison , note le président-directeur général Guillaume Molaison.

Le plan d’enneigement, pour nous, c’est vraiment de se garantir un temps des fêtes, d’être capable d’ouvrir mi-novembre pour les équipes de compétition qui veulent s’entraîner , poursuit-il.

« On est en altitude et on a vraiment les conditions parfaites, alors c'est pour ça là qu'on est agressif. On veut être les premiers », lance Guillaume Molaison.

Le 12 novembre prochain, la station de ski de Murdochville recevra une équipe de planchistes de la région d’Ottawa qui sera de passage dans la région gaspésienne pour s’entraîner durant deux semaines.

M. Molaison prévoit une ouverture de la montagne au grand public pour le 25 novembre. On sait qu’il peut y avoir des surprises. L’année dernière, on était ouvert au public le 15 novembre, c’était quand même exceptionnel, mais là, on sait qu’on va avoir de bonnes bases , dit-il.

Tout dépendamment de la météo et dès qu’on est prêt, on va ouvrir au public!

Guillaume Molaison, président-directeur général du Chic-Chac (Photo d'archives)

Le PDG de l'entreprise n’exclut pas d’ouvrir plus tôt si les conditions le permettent.

