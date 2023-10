Julien-Édouard-Alfred Dubuc désigné personnage historique par Québec

Celui que l'on surnommait le Roi de la pulpe, l'homme d'affaires et politicien de Chicoutimi Julien-Édouard-Alfred Dubuc, vient d'être désigné personnage historique par le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe.

C'est le musée régional de La Pulperie de Chicoutimi qui avait amorcé des démarches en 2020 pour honorer celui qui a fait bâtir cette usine de pulpe, le village de Val-Jalbert et Port-Alfred.

Une exposition permanente est d’ailleurs en cours d’élaboration à son sujet.

On est très heureux de cette nouvelle puisqu'on avait déposé le dossier il y a déjà quelque temps, puis ça tombe à pic comme on dit, parce qu'on est en train de travailler sur notre prochaine exposition permanente, qui va se concentrer vraiment sur le personnage de Julien-Édouard-Alfred Dubuc. Donc on va parler de sa vie professionnelle, de ses vies, parce que Dubuc a été un homme d'affaires, mais aussi un banquier, un industriel et un homme politique , a indiqué Cathleen Vickers, directrice des collections et de la recherche à La Pulperie, lors d'une entrevue accordée à Radio-Canada.

Le bâtiment 1921 de La Pulperie de Chicoutimi

Mardi, Mathieu Lacombe a annoncé son intention de classer ou désigner 36 éléments patrimoniaux d'un seul coup. Cette liste comprend notamment des lieux, comme l'église St. James à Montréal, des personnages, comme l’homme fort Jos Montferrand, et même des biens immatériels, comme la gigue.

On est tous très très heureux dans l'équipe que finalement le gouvernement, le ministre de la Culture, désigne ce personnage qui est si important pour la région, qu'il désigne au niveau national , a poursuivi Mme Vickers.

La désignation et l’exposition en construction ne sont pas les seuls éléments mis de l’avant par La Pulperie.

On a déposé la demande de désignation en 2020, mais ça fait déjà depuis quelque temps qu'on travaille sur Dubuc. Bien sûr, on a fait un autre produit qui est déjà en ligne, qui s'appelle Sur les traces de Dubuc, qui est un balado en cinq épisodes et qui parle vraiment de sa vie. Mais là on travaille encore plus pour créer une exposition qui va être attractive et intéressante et vraiment bien fouillée du côté de l'histoire , a-t-elle conclu.

Le balado Sur les traces de Dubuc a été présenté aux médias en avril 2021.

Sur le plan politique, Dubuc a aussi été député de Chicoutimi à la Chambre des communes de 1925 à 1945 et maire de Chicoutimi de 1932 à 1936.

Je suis donc fier de désigner comme personnage historique Julien-Édouard-Alfred Dubuc, un entrepreneur important dans le développement industriel du Saguenay-Lac-Saint-Jean et d'ainsi contribuer à perpétuer sa mémoire par l'inscription de son nom dans le Registre du patrimoine culturel du Québec , a commenté par communiqué le ministre Lacombe.

Déjà dans l'actualité

Cette nomination intervient au moment où le personnage de J.-É.-A. Dubuc était revenu dans l’actualité. La semaine dernière, le vice-président de la corporation Patrimoine Saint-Édouard, Andy Ellefsen, a lancé l’idée que le secteur de Port-Alfred devrait être reconnu par le gouvernement du Québec au même titre que le Village historique de Val-Jalbert et La Pulperie de Chicoutimi.

Le jour même, il avait alors reçu l’appui du président de l’arrondissement de La Baie, Raynald Simard. Le lendemain, Carl Dufour, président de l’arrondissement de Jonquière, était allé dans le même sens.

Le député de Dubuc, François Tremblay, a rappelé son engagement envers le projet de sauvegarde de l'église Saint-Édouard.

Lundi, l’historienne de l’architecture et professeure titulaire au Département d’études urbaines et touristiques de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) Lucie K. Morisset avait indiqué que Port-Alfred faisait partie des quelque 200 villes de compagnies restantes au Canada, sur un nombre initial de 1000.

Je salue la décision responsable de mon collègue ministre qui assure du même coup une mise en lumière du fondateur de Port-Alfred, 20 ans après la Compagnie de pulpe de Chicoutimi. J'ai moi-même grandi dans une maison ouvrière de 1917. Ce patrimoine architectural de quartier industriel implique aussi notre volonté de sauvegarde liée à l'église Saint-Édouard , a fait savoir par voie de communiqué, François Tremblay, député de Dubuc.

