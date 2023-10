Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a annoncé mardi la désignation de la gigue comme élément du patrimoine immatériel du Québec. Selon la gigueuse Yaëlle Azoulay, ce n’est toutefois qu’un début : ce geste symbolique doit absolument être accompagné d’actions concrètes pour assurer la pérennité de cette danse immémoriale.

C’est sûr qu’on est contents de voir qu’on arrive à l’étape de la désignation, par contre ce n’est que le début de quelque chose , explique la danseuse québécoise d’origine franco-marocaine, qui danse et enseigne la gigue depuis 20 ans, en plus de pratiquer l’art du câll , qui consiste à faire danser les gens dans le cadre de veillées traditionnelles.

On aurait souhaité que cette désignation soit accompagnée d’actions, d’un plan financier, mais on n’a pas ça pour le moment. Concrètement, une désignation, ce n’est qu’un terme, un concept, une tape dans le dos, mais ça ne va pas ruisseler dans le milieu à ce stade-ci.

Ouvrir en mode plein écran La danseuse Yaëlle Azoulay Photo : Site web de Yaëlle Azoulay / VITOR MUNHOZ

André Gauthier, directeur général du Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV), abonde dans le sens de Yaëlle Azoulay. Le CQPV a d’ailleurs publié un communiqué après l’annonce du ministre Lacombe, dans lequel il critique l’annonce de désignations patrimoniales présentées comme une fin en soi .

Celles-ci envoient à la population le fallacieux signal que le Ministère s’occupe des pratiques traditionnelles, alors que la réalité est autre. Le CQPV a signifié à plusieurs reprises que les milieux qu’il regroupe souhaitent la mise en place d’un mécanisme de soutien avant toute désignation légale additionnelle.

Ouvrir en mode plein écran Antoine Gauthier est à la tête du CQPV depuis 2009. Photo : Site web du Conseil québécois du patrimoine vivant / Philippe Renaud

Une danse anglo-celte métissée en Amérique du Nord

La gigue est une danse percussive pratiquée au Québec depuis le 19e siècle. Elle s’est imposée avec les vagues successives d’immigration provenant d’Angleterre, d’Irlande et d’Écosse.

Il ne faut pas négliger non plus la part du métissage culturel qui s’est fait en Amérique du Nord, notamment avec les premiers peuples. Il existe une gigue métisse, une gigue chez les Inuit, en Ontario, au Manitoba, c’est un gros alliage , explique Yaëlle Azoulay, qui a commencé à pratiquer la gigue alors qu’elle était enfant, avec l’ensemble folklorique Les pieds légers, à Laval.

Contrairement au set carré, une forme de danse traditionnelle québécoise qui se pratique en groupe, la gigue se danse en solo et mise principalement sur l’improvisation, de concert avec les violoneux et autres artistes de musique traditionnelle.

On peut penser que le style de danse appartient à une époque révolue, mais la gigue connaît encore un réel engouement auprès des jeunes générations. C’est étonnant, ça fait plus que 20 ans que je gigue, et on vit de beaux moments en ce moment. Il y a une belle jeunesse , explique Yaëlle Azoulay.

On pense que c’est quelque chose qui s’est arrêté à un certain moment donné et que c’est une pratique historique. Mais pas du tout, ce n’est pas ça le patrimoine vivant, ce n’est pas de l’histoire, c’est vivant en ce moment.

Le ministre Lacombe concède qu’il faut aller plus loin

C’est après avoir vu la pièce de théâtre documentaire Pas perdus, d’Anaïs Barbeau-Lavalette et Émile Proulx-Cloutier – qui fait la part belle aux gigueux et aux gigueuses – que le ministre Mathieu Lacombe a pris la décision de faire entrer la danse dans le patrimoine immatériel du Québec.

Il concède que cette désignation n’est pas une panacée en soi et qu’il faudra établir un plan stratégique pour mettre la gigue en valeur sur le territoire. Évidemment, il y a un côté symbolique. Par contre, l’important c’est ce qu’on fait après, comment on va mettre en valeur la gigue?

Du moment où on se dit, comme gouvernement, que ça mérite de faire partie de notre patrimoine immatériel de façon officielle, je suis convaincu que la prochaine étape, c’est ce qu’on fait pour la garder vivante.

Ouvrir en mode plein écran Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Prendre exemple sur le Portugal et le fado

À ce chapitre, le ministre croit qu’on pourrait s’inspirer de ce qui se fait à l’étranger, notamment les énergies que consacre le Portugal à la survie du fado, genre musical originaire des quartiers populaires de Lisbonne.

Le fado est gardé bien vivant, notamment par l’industrie touristique. La plupart des touristes au Portugal vont aller voir un spectacle de fado à un moment ou l'autre, parce que c’est quelque chose qui est mis de l'avant , illustre-t-il.

Est-ce qu’on pourrait faire la même chose avec la gigue, dans le Vieux-Québec, à Montréal ou dans des régions qui accueillent beaucoup de touristes?

Selon Yaëlle Azoulay, il faudra voir si les bottines [du ministre] suivent ses babines .

On espère que le ministère de la Culture va nous arriver avec des annonces concrètes de financement, que ce soit pour la formation ou la création , explique-t-elle. On a besoin d’argent. On fait beaucoup avec très peu en ce moment, et on aimerait avoir les moyens de nos ambitions.

Avec les informations de Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18