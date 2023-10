La prison Winter aura son statut patrimonial 

Un avis juridique a été signé pour classer la prison Winter, à Sherbrooke, comme élément patrimonial, a annoncé le ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacombe, mardi.

La prison fait partie de 36 éléments visés par le gouvernement. Le Conseil du patrimoine culturel du Québec aura un an pour officialiser les avis. Entre-temps, les éléments devront être traités comme s'ils étaient déjà classés.

Le Musée d’histoire de Sherbrooke, qui travaille depuis une quinzaine d’années pour la réouverture de la prison au public, se réjouit de ce développement. La première demande de classement de la prison Winter avait été déposée dans les années 1990.

Dans le cas de la prison Winter, ça faisait 30 ans que la Société de sauvegarde, les bénévoles, le musée, les partenaires en ville attendaient une réponse , souligne le directeur général du musée, David Lacoste.

Ce dernier doit rencontrer le ministre de la Culture dans les prochains jours pour discuter du dossier et des répercussions du futur statut patrimonial de la prison.

Il y a une obligation légale pour le gouvernement maintenant d'entretenir ces lieux-là, donc de voir à leur préservation pour les générations futures. Bien sûr, c’est une bonne nouvelle pour nous. On n’est plus les seuls à essayer de trouver du financement parce que maintenant, Québec devrait être derrière nous et nous dire "oui, on peut et on doit sauver ce bâtiment-là." Maintenant, qu'est-ce que ça change au niveau des pourcentages et des montants accessibles? Les réponses restent à venir , constate-t-il.

Construite de 1865 à 1867, la prison Winter présente un intérêt pour sa valeur historique. Il s'agit d'un témoin significatif de l'organisation du système judiciaire du territoire québécois au milieu du XIXe siècle , indique le gouvernement du Québec sur son site web.