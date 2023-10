Jean-Paul Désilets fabrique des personnages et des décors d'Halloween plus grands que nature. Sa maison qui est située dans un paisible quartier de Trois-Rivières est bien remplie.

Jean-Paul Désilets a commencé il y a 30 ans, alors qu'il occupait un emploi de technicien de laboratoire. Il a d'ailleurs débuté par des fantômes qu’il a créés à partir de sarraus de laboratoire. Son inspiration a ensuite pris son envol après qu'il a vu le film de Tim Burton, L’étrange Noël de monsieur Jack.

C'est après avoir actionné la sonnette de la porte aux bruits lugubres que jeunes et moins jeunes sont invités à débuter leur visite au sous-sol de la maison.

Jack accueille en premier les nouveaux venus. Alors qu'une famille de vampires est assise autour d'une table et s'apprête à déguster un repas des plus douteux, Jean-Paul Désilets jette un regard à son horloge.

Je ne comprends pas. J'ai beau mettre des batteries dans mon horloge, mais le temps s'arrête toujours ici. Je ne sais pas pourquoi? C'est peut-être l'emplacement qui n'est pas approprié.

Le créateur raconte que les vampires aiment bien manger. Ah lui, il est un peu comme moi. Il adore les mets italiens. Je lui ai servi un bon spaghetti à la viande , indique Jean-Paul Désilets en pointant une assiette de faux spaghettis hyperréalistes qu'il a créée et déposée sur la table.

Il ajoute qu'ils sont toujours à table et qu'il est plus simple de vivre avec eux au quotidien et de tout laisser en place pendant l'année. Ils sont trop nombreux et il faudrait trop d'espace pour les ranger.

La résidence de Jean-Paul Désilets est certes la plus décorée de sa rue, d'autant plus qu'elle est située en face d'une école primaire. Un mur qu'il a fait lui-même avec des portes en grillages de styromousse annonce la bienvenue à tous. Une visite d'élèves est prévue en journée et la maison est ouverte le soir de l’Halloween.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs matériaux sont utilisés pour la confection des personnages et des décors, tels que de la membrane de sous-plancher flottant, de la broche, du carton et du papier. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

C'est important d'avoir une passion , annonce le créateur pour qui l'imagination demeure toujours bien présente et même après toutes ces années. Nul besoin de se casser la tête puisque seulement quelques matériaux de base sont requis : broche, papier, carton et même de la membrane de sous-plancher flottant.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Paul Désilets fabrique pour le plaisir des personnages et des décors plus grands que nature, tout seul chez lui, à temps perdu. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Après toutes ces années de cohabitation, ses personnages et lui ne font qu'un. Ah non, je ne veux pas les séparer, ça fait trop longtemps qu'ils sont ensemble .

Malgré le froid, c'est ce soir que les enfants et leurs parents envahissent les rues pour célébrer l'Halloween.