Le plus gros budget de l’histoire de Gatineau débattu cette semaine

En pleine semaine d’étude budgétaire à Gatineau, les élus municipaux ont eu l’occasion ce matin de feuilleter l'ébauche du budget le plus imposant à n’avoir jamais été déposé dans l’histoire de la ville. Les travaux publics et le transport en commun arrivent en tête des dépenses, alors qu’ils représentent plus du quart du budget total. Plusieurs tarifs seront revus à la hausse.

À 2,9 % de hausse de taxes municipales, la mairesse France Bélisle dit ne pas pouvoir aller plus loin. Je crois que dans le contexte inflationniste, on arrive avec la proposition qui est la plus réaliste , souligne-t-elle.

Les transports en commun et les travaux publics récoltent une bonne partie du budget. La contribution de la Ville à la Société de transports de l’Outaouais (STO) atteindrait cette année 82,1 millions de dollars, alors que 130,1 millions seraient dépensés en travaux publics. Pour ce dernier poste, la Ville doit faire face au contexte inflationniste du moment.

On en fera certainement moins, mais on n'a pas retiré d'argent du budget d'asphalte , ajoute la mairesse Bélisle.

Ce sont 101 millions de dollars qui seront investis dans les infrastructures de la ville, soit 14 millions de plus que dans le budget 2023.

Le chef intérimaire d’Action Gatineau Steve Moran a, pour sa part, promis que sa formation politique ne ferait pas de proposition pour augmenter la hausse de taxes au-delà des 2,9 % proposés par le comité exécutif.

Toutes les propositions d'amendements du budget qui viendront d’Action Gatineau n'iront pas augmenter ce niveau [de hausse de taxes] , a martelé Steve Moran.

Prix des permis en hausse

De manière générale, la plupart des tarifs de la Ville seront indexés de 3 %, conformément à l’orientation du comité exécutif.

On est allé dans des lieux de déséquilibre dans notre ville. Il y avait par exemple, dans la tarification des permis, un déséquilibre. C'est-à-dire qu'à Gatineau, les permis étaient clairement pas assez cher si on se compare à bien d'autres villes du Québec , précise Mme Bélisle, même si elle concède que la Ville n’en tirera pas des revenus significatifs.

Plus tôt, le président du conseil municipal Steven Boivin avait évoqué que soit discutée une hausse de taxes plus importante, pour financer plus rapidement les projets de la Ville. On parle beaucoup de la capacité de payer, mais on oublie la capacité d'attendre. [...] Si on attend, c'est quoi l'impact? questionne l’élu.

Steven Boivin qualifie le chiffre de 2,9 % avancé par le comité exécutif d’exercice de relations publiques . France Bélisle a rejeté la critique du revers de la main.

Quand on est un comité exécutif, une mairesse, et j'ose espérer la majorité des membres du Conseil, on est capable de se dire que la vision, elle ne se limite pas au taux de taxation , répond Mme Bélisle.

Abolir les frais de retard à la bibliothèque?

Des tensions ont émergé autour de la table du conseil municipal concernant l’abolition des frais de retards dans les bibliothèques de la ville. Une tendance qui gagne en popularité dans les bibliothèques du Québec, selon la conseillère Isabelle N. Miron.

J'ai cité une étude de l'Association des bibliothèques en Ontario qui a démontré qu'en fait, ça coûte plus cher d’aller chercher les frais de retard et les gérer que ce que ça génère en revenu , plaide la conseillère du district de l’Orée-du-Parc.

Elle estime le prix de cette mesure à 200 000 dollars pour la Ville de Gatineau. Elle évoque une taxation pour les familles les mieux nanties, notamment par une augmentation de la taxe piscine. [Elle] n’augmente que de 10 $ cette année , souligne Mme Miron.

Le président du comité exécutif Daniel Champagne a pour sa part qualifié la proposition de distraction .

L'année passée [...], c'était sur les camps de jour. Cette année, la distraction porte sur les frais de retard. Moi je vais vous répondre bien franchement : j'ai eu de multiples courriels par rapport à l'augmentation des rôles d'évaluation, j'ai eu des gens qui m'ont dit, moi, d'ici 2026, mes taxes vont augmenter de 300, de 400 de 500 $. [...] Personne ne m'a dit que ça avait coûté 0,50 sous de plus pour ramener un livre de 2 jours de retard , répond-il, disant tout de même être à l’écoute .

