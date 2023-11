Quand le bilan GES des canettes consignées n’est pas optimal

Chaque année, environ 2 milliards de canettes d'aluminium consignées sont mises en marché au Québec. Près de 70 % d’entre elles sont récupérées, alors que ce qui reste prend le chemin des sites d’enfouissement ou encore des centres de tri. Mais avec la décision de Québec de hausser comme d’élargir la consigne, cela pourrait augmenter.

Selon Normand Bisson, PDG de l’Association de récupération des contenants de boissons, faire passer la consigne de 5 à 10 cents, ça va avoir un effet positif sur le taux de récupération.

Avec l’élargissement de la consigne, qui inclut dorénavant les canettes d'aluminium de jus et d’eau pétillante, et l’augmentation de la consigne à 10 cents sur la majorité des contenants, le gouvernement du Québec espère qu’il y aura moins de canettes qui se retrouveront à l’enfouissement et que le taux de récupération passera de 70 % à 90 %.

C’est un taux qui est extrêmement ambitieux, mais on a bon espoir qu’avec la participation citoyenne, on peut y arriver.

Selon lui, la totalité des canettes consignées retournées chez les détaillants sont recyclées. Il affirme même qu’il ne faut que deux mois pour qu’une canette recyclée soit de nouveau chez un détaillant.

Cette canette-là est à nouveau sur une tablette en magasin en environ soixante jours et ça, se félicite Normand Bisson, c’est le cheminement pour 100 % des canettes sous consigne. Le système de consigne est très efficace.

Ouvrir en mode plein écran Des canettes prêtes pour le recyclage. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Consigné au Québec, recyclé aux États-Unis

Même si le Québec est l'un des plus grands producteurs d'aluminium au monde, aucune des canettes récupérées par les Québécois n'est recyclée dans la province. Elles sont envoyées en totalité dans des usines du nord-est des États-Unis. Il n’y a pas un recycleur au Québec qui fait de la refonte d’aluminium pour refaire de nouvelles canettes , selon Normand Bisson.

Publicité

Et ça ne va pas changer avec l’élargissement de la consigne, même s’il y aura 300 millions de canettes consignées de plus sur le marché. Les canettes vont continuer d’être acheminées par camion à des centaines de kilomètres du Québec, principalement dans des usines de l’État de New York et parfois plus loin, pour être recyclées, selon Normand Bisson, qui estime que l’objectif de son association est de recycler les matières chez nous.

Si c'était possible d’avoir un recycleur pour refaire des canettes localement, ça serait encore mieux, on éviterait ce transport. Mais la trace carbone de prendre les contenants puis de les envoyer aux États-Unis pour refaire des contenants est quand même minime, parce que quand on fait une canette avec de l’aluminium recyclé, on sauve environ 95 % de l’énergie, alors il y a un impact qui est très positif.

Les usines de recyclage et de fabrication de canettes d’aluminium ont beau être situées à des centaines de kilomètres du Québec, Normand Bisson estime qu’il s’agit bel et bien d’économie circulaire. L’économie circulaire ne comprend pas qu’il y a une frontière entre le Québec et Nord-Est des États-Unis, alors ça demeure de l’économie circulaire.

Mais, selon certains environnementalistes, les trajets que doivent emprunter les canettes d’aluminium pour être recyclées diminuent les gains environnementaux du processus de recyclage.

C’est peut-être la moins pire des solutions. Mais la meilleure des solutions, ça serait de le recycler localement.

Ouvrir en mode plein écran Karel Ménard directeur du FCQGED devant un centre de tri dans la région de Montréal. Photo : Radio-Canada

Selon le directeur général du Front commun pour une gestion écologique des déchets, Karel Ménard, c’est un peu dommage, parce qu’il y a beaucoup de gaz à effet de serre produits par le transport. Il y a des impacts environnementaux.

Publicité

C’est beau de recycler de l’aluminium, mais si ça se fait à mille kilomètres, il faudrait voir si vraiment il y a un bénéfice pour l’environnement, souligne Karel Ménard. Il y aurait sûrement quelque chose à développer au Québec avec les canettes d’aluminium.

Le président d’AluQuébec, François Racine, affirme qu’on ne consomme pas suffisamment de canettes d’aluminium au Québec pour justifier la construction d’une usine pour les recycler dans la province.

C’est la masse critique du volume de canettes récupérées au Québec qui n’est pas suffisante pour faire fonctionner un laminoir [...] parce que ça prend un très, très grand volume de canettes récupérées pour faire les frais et atteindre le niveau de capacité requis par ces usines-là, fait-il valoir. On parle de centaines de milliers de tonnes de canettes, alors que le Québec en génère environ 27 000 par année.

Selon lui, les probabilités qu’il y ait une usine de fabrication de canettes d’aluminium au Québec sont beaucoup plus grandes. Une usine de canettes, mais qui fournirait le nord-est de l’Amérique du Nord, donc, ça ne serait pas un marché strictement Québec.

Il y a actuellement deux entreprises qui sont responsables du traitement des canettes consignées au Québec. Il s’agit de Tomra, à Montréal, qui gère la grande majorité des contenants d’aluminium, et de Gaudreau Environnement, à Victoriaville.

Les changements : La consigne est élargie à TOUS les contenants de boisson en aluminium de 100 ml à 2 l, y compris maintenant les canettes de boissons prêtes à boire, qu’il s’agisse de jus de fruits, d’eaux pétillantes, d’eaux aromatisées, de cocktails ou de petits jus de légumes. Tous les contenants déjà consignés le demeurent. La consigne est uniformisée à 10 cents pour tous les contenants de boissons, à l’exception de certaines bouteilles de verre, déjà consignées, de 500 ml et plus, qui sont consignées à 25 cents.

Accumuler des canettes pour toucher le gros lot

Des entreprises québécoises tenteraient de tirer profit de l’élargissement de la consigne à tous les contenants d’aluminium. Certaines d’entre elles accumuleraient des canettes pour profiter de l'augmentation du coût de la consigne de 5 à 10 cents, à partir du 1er novembre.

L’Association québécoise de récupération des contenants de boissons a eu vent du stratagème, affirme son président-directeur général Normand Bisson.

On sait qu’il y a des gens qui ont l’intention de le faire. Ils peuvent accumuler dans des remorques des contenants pour les retourner après le 1er novembre puis espérer avoir le remboursement de la consigne à 10 cents.

Selon nos informations, une remorque pourrait contenir jusqu’à 200 000 canettes d’aluminium et valoir environ 20 000 $ une fois l’entrée en vigueur des changements.

Selon Normand Bisson, ceux qui ont accès à un grand volume de canettes d'aluminium ont peut-être été tentés d’en accumuler jusqu’au 1er novembre. Ça peut être un détaillant en alimentation qui reçoit beaucoup de contenants, ça peut être un centre de tri qui pourrait traiter des contenants de la collecte sélective. Il y a plein de partenaires qui pourraient avoir un intérêt à faire ça , fait-il valoir.

Dans l’entrepôt de la compagnie Tomra, où se retrouvent 95 % des canettes d’aluminium consignées au Québec avant d’être acheminées aux États-Unis, les stocks de ce type de contenants auraient baissé depuis quelques semaines. C’est ce que constate une source au sein de l’entreprise.

Les volumes baissent. C’est un mois anormalement bas par rapport aux années précédentes, donc quelque part, il y a une accumulation qui se fait probablement à plusieurs niveaux pour aller chercher le 10 cents.

L’Association québécoise de récupération des contenants de boissons ignore l’ampleur du phénomène. Mais son directeur général déplore que certains songent à poser de tels gestes.