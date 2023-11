Inondations : « Je suis marquée à vie », dit Claudette Simard

Le bruit infernal de la rivière réveille toujours la mairesse de Saint-Urbain, six mois après les inondations historiques du printemps, qui ont tué deux pompiers et causé des millions de dollars de dégâts dans sa municipalité. Elle n’est pas seule. En choc post-traumatique, Monia Morin vit encore dans la peur de perdre un autre bout de terrain, sa maison.

Claudette Simard est revenue sur les lieux où deux pompiers ont perdu la vie près du pont de la route 138. Avec le trémolo dans la voix, elle avoue qu’elle se sent coupable depuis six mois.

Depuis le début, les inondations c’est tel quel, mais perdre deux pompiers volontaires, c’est tellement difficile .

Elle était présente aux côtés des autorités pour annoncer leur mort aux familles en mai dernier. Des familles qu’elle côtoie tous les jours dans ce petit village de 1400 citoyens.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Saint-Urbain, Claudette Simard, de retour à l'endroit où deux pompiers volontaires sont morts. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duval

Elle rappelle qu’une enquête publique du coroner aura lieu dans les prochains mois.

Les gens pensent souvent que les pompiers sont partis directement dans la rivière. Ils n'étaient pas dans la rivière, ils étaient dans la prairie.

La crue subite des eaux les a emportés.

Ce jour-là, des pluies diluviennes ont rapidement fait monter le niveau et le débit de la rivière du Gouffre.

Ils voulaient aider des gens , ajoute la mairesse, rappelant que son village n’a pas de pompiers formés à l’année . On est pas capable , se désole-t-elle.

J’ai beaucoup d’inquiétudes. C'est une rivière folle. C’est des torrents d’eau qui descendaient. On est dans une vallée, l’eau arrive de loin. Je n’avais jamais vu ça.

Ce souvenir la réveille souvent la nuit. D’autant plus que depuis six mois, deux autres coups d’eau importants sont survenus, le 18 juillet et le 8 octobre.

Au total, une dizaine de maisons seront démolies ou déplacées. Le lit de la rivière a presque doublé et la rivière a même dévié de sa trajectoire par endroit. Les dégâts ont grandement grugé les berges. La petite municipalité a maintenant un comité de vigie.

Ouvrir en mode plein écran Les inondations ont grugé les berges de la rivière du Gouffre. Au loin, une résidence maintenant inhabitée qui devra être démolie. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duval

Dès qu’on prévoit beaucoup de pluie, on avertit nos citoyens de sortir , raconte la mairesse. Plus jamais des pompiers n’interviendront sur la rivière, insiste la mairesse.

Sauvé de justesse

En amont, c’est la rivière du Petit Bras, un affluent, qui empêche de dormir Monia Morin et son conjoint Karel Tremblay. Une grande partie de leur terrain a été emporté le 1er mai. Au moins 800 pieds par 150 pieds de profondeur , nous montre Karel.

Ouvrir en mode plein écran Monia Morin et son conjoint Karel Tremblay, qui a failli être emporté dans les inondations du printemps. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duval

Monia se souvient que son amoureux était dehors quand la nature s’est déchaînée. Je lui ai dit viens t’en, les arbres bougent, si je n'étais pas là, il partait avec le terrain , raconte Monia qui admet être en choc post traumatique depuis. Quand on annonce de la pluie, on ne fait pas de bonnes nuits.

Lors des pluies diluviennes du 8 octobre, le chalet en face de leur maison a été emporté par la rivière. Leur maison, elle, sera déplacée de 40 mètres vers le bois pour des raisons de sécurité. Les travaux vont durer trois semaines. Le couple s’estime chanceux d’être encore en vie et d’éviter la démolition comme le voisin .

Ils témoignent aussi de la solidarité dans le petit village et du travail fait par la municipalité.

Ouvrir en mode plein écran Monia Morin et Karel Tremblay ont été marqués par les inondations du printemps 2023. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duval

La mairesse Claudette Simard attend l’étude du ministère de l’Environnement pour la suite. Mais à l’avenir, plus personne ne pourra se construire sur le bord de la rivière, précise madame Simard.