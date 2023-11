Un nouvel outil en ligne donne de l’espoir pour mieux vivre avec la douleur chronique

Les personnes qui vivent avec de la douleur chronique ont maintenant droit à une plateforme pour répondre à leurs questions, une première au Canada. Le portail Surmonter sa douleur propose des ressources gratuites pour aider les adultes et les jeunes qui composent avec ce mal sournois.

Financé par Santé Canada, le site prend la forme d’un espace centralisé spécialisé en douleur chronique. Les usagers de la plateforme peuvent y puiser des articles, des vidéos, des balados, des cours et des ateliers. Des conseillers professionnels sont aussi disponibles en tout temps pour du soutien en santé mentale.

Le portail Surmonter sa douleur a déjà atteint plus de 20 000 personnes depuis son lancement au mois d'août.

L’outil virtuel est le fruit de l’association de plusieurs acteurs du milieu hospitalier, universitaire et communautaire. Parmi les partenaires impliqués, on compte notamment l’Hôpital d’Ottawa, l’hôpital pour enfants SickKids à Toronto et l’Université Memorial à Saint-Jean de Terre-Neuve.

On ne parle pas souvent de guérison quand on vit avec la douleur chronique , explique la psychologue clinicienne à la Clinique de la douleur de l’Hôpital d’Ottawa, Patricia Poulin.

À défaut de détenir les clés d’une cure miracle, la plateforme s’engage à faire partie de la solution pour accéder à une meilleure qualité de vie.

Patricia Poulin, psychologue clinicienne à la Clinique de la douleur de l'Hôpital d'Ottawa

On parle d’essayer de vivre une vie la plus pleine, la plus satisfaisante possible en dépit de la douleur.

La douleur chronique se caractérise par une douleur continue, persistante ou récurrente. Quand on parle de douleur chronique, on parle d'une douleur qui dure plus de trois mois , précise la psychologue clinicienne spécialisée en santé et en réadaptation.

La souffrance ressentie peut provenir d’une maladie sous-jacente comme la fibromyalgie ou l'arthrite, ou encore des suites de blessures liées à un accident. Au Canada, une personne sur cinq vit avec de la douleur chronique.

Un front commun pour apaiser la souffrance

Nathalie Zur Nedden négocie au quotidien avec l'arthrite rhumatoïde. D’après elle, il faut absolument sortir de l’isolement pour apprendre à aller mieux. J’en ai vécu des périodes noires , admet l’associée de recherche clinique à l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa.

Nathalie Zur Nedden, associée de recherche clinique à l'Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa

C’est handicapant pour ceux qui ont un haut niveau de douleur. C’est épouvantable.

En côtoyant des gens qui ressentaient le même mal invisible qu’elle et comprenaient sa douleur, Nathalie Zur Nedden a immédiatement constaté une grande différence dans sa vie.

Le portail veut justement soutenir en amont les personnes qui peinent à trouver leur voie dans le système de santé, soit parce qu’elles n’ont pas de médecin de famille ou qu’elles n’ont pas accès à une équipe spécialisée comme celle de la Clinique de la douleur de l’Hôpital d’Ottawa.

Les lignes directrices au niveau de la gestion de la douleur, ça demande une approche bio, psycho, sociale , insiste la psychologue clinicienne, Patricia Poulin. On ne peut pas juste focuser (sic) sur le problème physique de la douleur. Il faut vraiment regarder l’impact de la douleur et mitiger l’impact de la douleur dans toutes les sphères de la vie.

Une des choses exceptionnelles du portail, c’est qu’il a été conçu avec un comité consultatif de personnes vivant avec de la douleur , se targue Nathalie Zur Nedden

Ce chemin pour atténuer le mal invisible, Nathalie Zur Nedden est particulièrement fière de ne plus l’emprunter seule et de tendre la main à ceux qui ont trop longtemps ressenti de la détresse.