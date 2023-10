Garderies à 10 $ : Ottawa exige que le N.-B. respecte les termes de l’entente

Le gouvernement néo-brunswickois veut rouvrir l’entente avec Ottawa sur les places en garderie à 10 $, afin de faciliter la création de places dans les établissements privés. Ottawa est catégorique : la province doit respecter l’entente initiale et favoriser les établissements à but non lucratif.

L’entente entre le fédéral et le provincial signée en avril 2022 a pour but d’offrir des services de garde à 10 $ par jour par enfant au Nouveau-Brunswick.

L’échéancier prévoit l’ajout de 3400 nouvelles places dans les garderies d’ici 2026, soit 2400 dans les établissements sans but lucratif et 1000 dans les établissements privés.

Ottawa s’engageait dans l’entente à soutenir la création de 1000 places supplémentaires en cas de besoin démontré , à condition que la province élabore un plan.

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick, Bill Hogan a affirmé la semaine dernière qu’il souhaitait rouvrir l’entente, afin de faciliter la création de places dans les établissements privés.

La seule façon d’y arriver au Nouveau-Brunswick c’est en renégociant l’entente avec le gouvernement fédéral afin d’avoir un peu de coopération des libéraux à Ottawa pour que notre situation unique au Nouveau-Brunswick soit reconnue , a-t-il dit.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre Bill Hogan. (Photo d'archives) Photo : (Jacques Poitras/CBC)

La ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social Jenna Sudds a vite rétorqué et est catégorique : la province doit favoriser les établissements à but non lucratif.

Publicité

Dans une déclaration fournie à CBC , Jenna Sudds a dit qu’elle serait enchantée de partager les bonnes pratiques des autres juridictions qui sont pour leur part en bonne voie d’atteindre leurs cibles en matière de création de places en garderie à but non lucratif.

Jenna Sudds a ajouté qu’elle a l’intention de faire en sorte que le Nouveau-Brunswick respecte l’accord qu’il a signé l’an dernier. L’accord était clair, dit-elle, et le gouvernement Higgs se doit de l’honorer.

Le gouvernement fédéral a accordé près de 492 millions [de dollars] au Nouveau-Brunswick afin de mettre en place ce système et nous allons exiger de la province qu’elle respecte ses engagements , a-t-elle écrit.

Au moment de la signature, l’entente indiquait que le Nouveau-Brunswick comptait 68 % de ses places de garderies dans des établissements privés.

Publicité

La province soutient avoir argumenté avec Ottawa à ce moment, faisant valoir que le fédéral ne prenait pas compte de cette réalité.

Le gouvernement Higgs a tout de même signé l’entente, précisant que la province s’engageait à prioriser les établissements à but non lucratif.

Pour le bien des communautés, dit Cardy

L’entente avait été signée par l’ancien ministre de l’Éducation du Nouveau-Brunswick, Dominic Cardy. Il déclare qu’il a alors été difficile de négocier avec Ottawa pour permettre l’ajout de 1000 places pour les établissements privés.

Selon lui, cet ajout était toutefois essentiel, puisque le Nouveau-Brunswick est composé de plusieurs petites communautés où les seules garderies accessibles sont souvent des entreprises locales.

Si nous avions suivi les lignes directrices du gouvernement fédéral, on aurait entraîné la perte d’une grande partie des activités existantes au Nouveau-Brunswick et réduit l’accès à des établissements d’éducation préscolaire abordables et de qualité , avance Dominic Cardy.

Ouvrir en mode plein écran Dominic Cardy en entrevue avec Radio-Canada, le 23 octobre 2023. Photo : Radio-Canada

Ce dernier croit aussi que la nomination d’entreprises privées est mal choisie, car, dans le cas des garderies de la province, il s’agit plutôt d’entreprises sociales qui œuvrent pour le bien des petites communautés et font peu de profits.

Si l’entente prévoyait d’aider certains de ces établissements privés à se reconvertir en établissement à but non lucratif, il avance que cet objectif n’est pas réaliste dans plusieurs communautés. Il donne en exemple les défis qu’auront les petites entreprises déjà surmenées à mettre en place des conseils d’administration bénévoles.

Parallèlement, presque tous les fonds prévus pour ces 1000 places dans les établissements privés ont maintenant été alloués, rendant impossible le financement de nouvelles places dans ce secteur.