Dans un pays qui produit massivement des énergies fossiles et où le véhicule le plus vendu demeure toujours la camionnette de type F-150, la politique sur le carbone menée au Canada ne fonctionne tout simplement pas. Avec la suspension partielle de la taxe annoncée par le premier ministre la semaine dernière, on peut franchement parler d’un cafouillage sur toute la ligne.

La tarification du carbone est simple et peut être efficace si elle est appliquée avec rigueur et conviction, ce qui manque cruellement au Canada depuis des décennies.

D’abord, il est important de rappeler que le pays a pris beaucoup de retard sous le gouvernement de Stephen Harper, de 2006 à 2015, dans la stratégie visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. La rhétorique anti-taxes des conservateurs demeure bien vivante en 2023 et continue d’avoir un effet évident sur la perception qu'ont les Canadiens du prix du carbone.

Par ailleurs, le gouvernement de Justin Trudeau, au pouvoir depuis 2015, a mis du temps à déployer son plan de tarification du carbone. Les négociations avec les provinces ont été compliquées, des recours en justice ont été intentés par certaines d'entre elles, et la hausse très progressive du prix du carbone a limité ses effets sur les émissions de gaz à effet de serre.

Le résultat est catastrophique : de 1990 à 2021, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 13,9 % au Canada, selon le gouvernement; de 19 %, selon les données du site Our World In Data. Le plan gouvernemental tarde indéniablement à donner des résultats.

L’incohérence de Justin Trudeau

La taxe carbone est un outil économique utile qui s’appuie sur un concept de base : le prix fait foi de tout. Si ça coûte trop cher, vous allez chercher et trouver d’autres solutions pour éviter de devoir payer la taxe en question. L’écofiscalité s’appuie sur cette logique. Le but pour le consommateur, au bout du compte, n’est pas de payer cette taxe, mais de la contourner et de changer de comportement, afin d’éviter un tel surcoût.

En suspendant la taxe sur le mazout pendant trois ans, Justin Trudeau se tire dans le pied et vient bousiller son plan environnemental.

La tarification du carbone est un pilier du plan climatique d’un gouvernement. En choisissant d’en suspendre l’application, le premier ministre donne raison à ses opposants et il alimente la colère des provinces, qui vont demander une suspension plus large et plus étendue, comme la Saskatchewan l’a fait avec le gaz naturel.

Ce geste pourrait avoir des conséquences fatales pour la taxe carbone. On peut même se demander s'il s'agit de la fin de la tarification du carbone au Canada.

Un ancien stratège libéral, David Herle, disait dimanche à CTV que les libéraux pourraient laisser tomber l’idée d’un prix sur le carbone aux prochaines élections. Selon lui, la suspension de la taxe sur le mazout n’est que le début des mesures à venir sur la tarification du carbone.

Le premier ministre Trudeau a dit, à la Chambre des communes, mardi, que le mazout coûte plus cher que le gaz naturel, mais qu'il émet plus de gaz à effet de serre. Il dit donc suspendre la taxe sur le mazout pour aider les ménages à faible revenu, mais il se trouve, dans les faits, à punir les gens qui chauffent au gaz naturel, une source d'énergie produisant moins d'émissions que le mazout.

Cette politique est l’équivalent d’une subvention aux producteurs de mazout. Le premier ministre réalise-t-il l’incohérence totale de sa justification?

Pourtant, la taxe carbone fonctionne…

C’est important de dire que la taxe carbone est un outil crédible, qui peut très bien fonctionner. En voici quelques exemples.

Au Canada, la Colombie-Britannique a imposé en 2008 une taxe sur chaque tonne métrique de dioxyde de carbone produite par des énergies fossiles. Lancée à 10 $ la tonne en 2008, elle atteignait 30 $ la tonne en 2015.

Durant cette période, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 16,1 % dans cette province de l’ouest du pays. Est-ce attribuable à la seule taxe carbone? Non, certainement pas. Mais cet outil s’ajoute à d’autres pour former une politique cohérente et efficace.

Ailleurs dans le monde, les champions de la taxe carbone se trouvent en Scandinavie. La Suède a introduit une taxe carbone en 1991, tarification qui est passée d’environ 35 $ CA la tonne à 180 $ CA la tonne aujourd’hui. Le gouvernement suédois se vante d’avoir agi tôt, de façon progressive, pour que la population et les entreprises puissent s’ajuster à cette réalité.

Aujourd’hui, l’écotaxe suédoise fait partie de l’arsenal climatique du pays. Les émissions de gaz à effet de serre y étaient en baisse de 37,7 % en 2021 par rapport à 1990. Malgré cette diminution marquée des émissions, le PIB de la Suède a grimpé de 92 %.

Le Danemark a aussi une taxe carbone depuis 1992. Une partie de l’argent est utilisée pour subventionner des projets environnementaux et une autre partie retourne aux industries. Le Danemark a vu ses émissions baisser de 44,8 % de 1990 à 2021.

Des conséquences multiples

La tarification du carbone n’est pas populaire. Il faut du courage politique pour la faire fonctionner. Les conservateurs n’ont jamais cessé d’attaquer cette taxe, sans proposer de plan crédible pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et les libéraux, après avoir acheté un pipeline et approuvé un projet pétrolier à Terre-Neuve, poursuivent l’œuvre d’autodestruction de leur propre plan environnemental.

Cela signifie trois choses. Premièrement, le Canada pourrait ne pas atteindre ses cibles en matière de gaz à effet de serre. Deuxièmement, la politique gouvernementale est brouillonne pour les entreprises et vient créer de l’incertitude. Troisièmement, le Canada recule sur le plan de l’innovation, ce qui est déjà un vrai problème au pays.