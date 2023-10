L’influence d’Oxford Frozen Foods 10 ans après son arrivée dans la Péninsule acadienne

La production de bleuets sauvages a plus que doublé dans le nord-est du Nouveau-Brunswick depuis la construction de l'immense usine d'Oxford Frozen Foods dans la Péninsule acadienne, mais des producteurs ont des craintes quant au pouvoir qu'exerce le géant néo-écossais du bleuet dans la région.

Lancée en grande pompe

Tout le gratin politique et économique était réuni dans la Péninsule acadienne le 31 octobre 2013 pour l’annonce d’un projet économique majeur. Oxford Frozen Foods dévoilait la construction d’une usine de transformation du bleuet sauvage de 175 000 pieds carrés avec une capacité d’entreposer 45 millions de livres de bleuets congelés. Un projet de 184 millions de dollars et la promesse de créer 300 emplois sur 10 ans.

John Bragg lors de l'ouverture officielle de l'usine d'Oxford Frozen Foods à Bois Gagnon, au Nouveau-Brunswick, le 19 juillet 2016.

David Alward était tout sourire lors de l'annonce et son vice-premier ministre, Paul Robichaud, prévoyait que ce projet allait transformer le visage socio-économique de la Péninsule acadienne.

Pour attirer l’usine d’Oxford Frozen Foods, le gouvernement du Nouveau-Brunswick lui a prêté 50 millions de dollars. Il lui a aussi accordé plus de 15 000 acres de terres de la Couronne pour la culture du précieux fruit bleu.

À l’ouverture de l’usine en juillet 2016, le président directeur général d'Oxford Frozen Foods, John Bragg, clamait que son entreprise était en position de faire du nord-est du Nouveau-Brunswick, le centre mondial du bleuet sauvage .

Une production accrue de bleuets sauvages

En 2010, le nord-est du Nouveau-Brunswick produisait 23 millions de livres de bleuets. En 2022, ce chiffre avait plus que doublé à 53 millions de livres.

L’impact du projet d’usine du géant néo-écossais se voit clairement dans la production de bleuets sauvages, qui a plus que doublé.

En 2010, on produisait 23 millions de livres de bleuets sauvages. En 2022, la production a grimpé à 53 millions de livres.

Denis Landry, maire de la municipalité des Hautes-Terres, estime que Oxford Frozen Foods est généralement un bon citoyen corporatif.

Selon le maire de la municipalité des Hautes-Terres, Denis Landry, plusieurs personnes se sont lancées dans la production du bleuet sauvage à cause de la présence d’Oxford Frozen Foods. Ça a donné vie à des producteurs de bleuets qui avaient un intérêt de développer des champs pour produire pour cette compagnie , dit l’ancien ministre libéral.

Le producteur Alarie LeBreton estime que la situation est positive pour les producteurs de bleuets. C'est un bon débouché pour les volumes qui augmentent. Nos rendements ont augmenté depuis 10 ans dans la Péninsule. Ça prend des tunnels de congélation , précise-t-il en faisant référence à la grande capacité de congélation d’Oxford Frozen Foods à Bois Gagnon.

Des retombées économiques moins importantes qu'espérées

Le producteur de bleuets, Joey Landry, n'a pas constaté beaucoup de développement économique depuis que Oxford Frozen Foods a construit son usine.

C'est lui qui a la majorité des champs, ça fait pas vraiment un impact économique extraordinaire à mon point de vue parce qu'il engage pas beaucoup plus de personnes qu’il en engageait 10, 15 ans passés , observe le jeune agriculteur et éleveur de bovins.

Joey Landry ne constate pas beaucoup de développement économique depuis l'installation d'Oxford Frozen Foods dans la région.

Et Joey Landry n'est pas le seul à trouver que le géant néo-écossais n'appuie pas beaucoup les entreprises locales.

Le fournisseur d'équipements agricoles GG Haché et frère de Saint-Isidore n'a pas vendu un seul tracteur à Oxford Frozen Foods, mais son propriétaire dit faire de bonnes affaires avec les producteurs de bleuets.

Le producteur de bleuets Alarie LeBreton offre aussi des services de pollinisation. Il précise que la Compagnie acadienne du bleuet sauvage, propriété d’Oxford Frozen Foods, utilise des fournisseurs de l’extérieur du Nouveau-Brunswick pour polliniser ses champs.

Alarie LeBreton admet que Oxford Frozen Foods n'achète pas beaucoup d'équipements des entreprises locales.

On aimerait que ça s'améliore, qu'il aide un peu plus les entreprises locales, les fournisseurs d'équipements et de pièces, mais c'est sûr que les décisions sont prises en Nouvelle-Écosse , constate ce producteur de Tracadie.

Le maire Denis Landry admet que les retombées économiques n’ont peut-être pas été à la hauteur des attentes.

Des personnes voyaient peut-être ça plus miroitant que ça l'a été finalement. C'est une compagnie assez secrète. Ils ne vont pas se pavaner dans les journaux pour se vanter de quoi que ce soit.

Il a d’ailleurs été impossible de savoir combien d’emplois ont été créés à l’usine de transformation d’Oxford Frozen Foods à Bois Gagnon. Notre demande d’entrevue a été déclinée. Le porte-parole du géant néo-écossais s’était engagé à nous fournir une mise à jour écrite que nous n’avons jamais reçue.

Selon l’économiste Yves Bourgeois, l’installation d’Oxford Frozen Foods dans la Péninsule acadienne n’a pas changé les choses autant qu’on pouvait l’espérer, mais on voit l'impact de cette entreprise-là. On le voit directement, on le voit indirectement par les producteurs de bleuets, les bleuetières ainsi que certains fournisseurs.

Yves Bourgeois précise que c'est la responsabilité du gouvernement d'assurer le développement économique et la valeur ajoutée au bleuet.

Le professeur d’économie de l’Université de Moncton précise que l'entreprise n'a pas le mandat de faire du développement économique. C’est la responsabilité du gouvernement et des agences de développement économique de travailler activement pour aider à développer des produits à valeur ajoutée à partir du bleuet.

On a l'impression qu'on a mis des incitatifs en place pour une entreprise puis on a laissé un peu les choses couler seules et ça ne rapporte pas toujours les dividendes escomptés.

Une entreprise puissante qui suscite des craintes

La taille et le pouvoir de l'entreprise dirigée par John Bragg inquiètent plusieurs producteurs de bleuets. Joey Landry craint qu’un jour Oxford Frozen Foods puisse se passer des producteurs de bleuets locaux.

Quand tous les terrains que [John Bragg] a eu du gouvernement seront développés à 100 %, c'est une crainte qu’il n'aura plus besoin des producteurs de la Péninsule , dit le jeune producteur qui assure la relève de la ferme familiale.

C'est un stress, tu sais. John Bragg est toujours plus gros que la majorité de tous les producteurs de la Péninsule.

Alarie LeBreton s’inquiète aussi du poids de l’entreprise néo-écossaise dans l’industrie du bleuet mais il demeure optimiste.