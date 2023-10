Québec va abolir le rabais sur la facture d’électricité des industries

Les industries ne pourront bientôt plus souscrire au généreux programme de rabais offert par le gouvernement du Québec. Le premier ministre François Legault en a fait l'annonce, mard'i, après que Radio-Canada eut révélé qu'une centaine de grandes compagnies reçoivent un escompte représentant jusqu'à 20 % de leur facture d'électricité.

Le gouvernement est en train de l'abolir , a déclaré M. Legault, à l'Assemblée nationale, ajoutant qu'il veut s'assurer que dans les futurs contrats, il y aura toujours plus de retombées pour les Québécois que le coût pour les Québécois .

Selon nos informations, il ne sera plus possible de présenter de demandes à ce programme après le 31 décembre, mais les entreprises déjà admises pourront profiter des rabais jusqu'en 2032, au plus tard.

Le premier ministre a rappelé que c'est le gouvernement libéral qui avait mis en place ce programme, en 2017. Le rabais avait toutefois été renouvelé par la CAQ en 2021 pour stimuler les investissements.

Ouvrir en mode plein écran ArcelorMittal, qui exploite une usine de bouletage à Port-Cartier, fait partie des entreprises qui bénéficient du rabais sur l'électricité. Photo : ArcelorMittal

Un total de 82 sites industriels bénéficient de l'escompte tandis que 15 autres étaient en attente d'approbation pour l'obtenir, en date du 26 octobre. Le programme coûte 231 millions de dollars en fonds publics, cette année.

Le Québec n'a pas assez d'électricité pour répondre à toutes les demandes de projets industriels. Les 1000 mégawatts qui restaient à distribuer ont été octroyés. Les entreprises continuent néanmoins de se bousculer à la porte pour bénéficier des tarifs offerts par la province, les plus bas en Amérique du Nord.

Des tarifs inférieurs aux nouveaux coûts de production Que ce soit pour les tarifs résidentiels (7,59 cents/kWh) ou industriels (5,33 ¢/kWh), les clients d'Hydro-Québec paient leur électricité moins cher que ce que la société d'État déboursera en coûts de production pour l'énergie tirée de ses nouvelles sources. Les nouveaux approvisionnements éoliens devraient se faire à 7 ou 8 ¢/kWh, et Hydro-Québec prévoyait même, dans un mémoire remis au gouvernement en janvier, qu'elle produirait à un coût d'environ 11 ¢/kWh.

Trop généreux, pas assez transparent, selon l'opposition

Selon les partis d'opposition, le Québec ne peut plus se permettre d'être aussi généreux pour attirer les entreprises, avec la fin anticipée des surplus d'électricité. Ils s'interrogent aussi sur qui va payer la différence.

Le chef libéral par intérim, Marc Tanguay, a demandé « sur quels tarifs » et « sur combien de temps » étaient établies les ententes signées par le gouvernement, évoquant le cas de la future usine de batteries de Northvolt.

La facture, qui va la ramasser?

Les grands consommateurs industriels d'électricité paient normalement le tarif L, à l'exception des alumineries, qui ont un tarif spécial. On ne peut pas savoir s'ils bénéficient de rabais, car cette information est confidentielle.

François Legault a réitéré, mardi, que les Québécois ne subiront pas de hausse de leurs tarifs d'électricité au-delà de l'inflation, ou 3 %. L'inconnu demeure sur ce qui surviendra après 2025, alors qu'Hydro-Québec souhaite les augmenter pour refléter la valeur réelle de l'électricité.

Il nous dit : "Croyez-moi sur parole, il n'y aura pas d'impact sur les tarifs résidentiels que paient les Québécoises et les Québécois" , s'est étonné le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, alors que les contrats qu'il signe, ils sont secrets .

Du côté du Parti québécois, le député Pascal Paradis a fait un lien avec les négociations des conditions de travail dans le secteur public.

On donne des milliards à Northvolt, on donne des milliards en réduction d'impôts, mais on dit qu'on n'a pas assez d'argent pour nos enseignants, nos éducatrices.

Une mise à jour d'Hydro-Québec jeudi

Le PDG d'Hydro-Québec, Michael Sabia, déposera une mise à jour, jeudi, qui présentera le nombre de mégawatts qui seront disponibles pour de nouveaux projets, selon différents scénarios de production d'électricité. Cela donnera au gouvernement une marge de manœuvre.

La société d’État, qui entrevoit la fin des surplus d’ici l’hiver 2026-2027, pourrait revoir à la hausse son objectif d’ajouter 100 TWh à la capacité de production de son réseau, soit l'équivalent de 13 complexes de la Romaine.