Puisqu’il est très difficile de recruter un vétérinaire à temps plein en ce moment dans le Nord de l’Ontario alors qu’une pénurie nationale sévit, certaines communautés évoquent la possibilité d’embaucher des vétérinaires suppléants.

Il s’agit de vétérinaires qui se déplacent dans différentes régions pour offrir leurs services pendant de courtes périodes, comme le font les médecins suppléants.

Le comité des services vétérinaires de Hearst a commencé à se pencher sur cette option pour desservir la communauté, qui ne reçoit plus la visite hebdomadaire du vétérinaire de Kapuskasing depuis le mois de décembre dernier.

Au moins ça remplit le besoin immédiat de vétérinaires. On continuerait quand même le recrutement d'un vétérinaire permanent dans la région de Hearst , affirme la présidente du comité, Jessie Lemieux.

Mme Lemieux estime justement que ce système pourrait permettre de recruter un vétérinaire permanent.

À un certain point, il y en a (des vétérinaires) qui veulent s’établir et on espère qu’ils réaliseront que Hearst est une belle ville et une belle région.