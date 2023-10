Pour remplir pleinement le mandat de l’institution qu’il dirige depuis le mois de juin, le nouveau directeur du Musée des beaux-arts du Canada (MBAC), Jean-François Bélisle, estime qu’il faudrait plus de moyens. C’est ce qui ressort des échanges menés dans le cadre du Comité permanent du patrimoine canadien (CHPC) tenu mardi matin (Nouvelle fenêtre) pour entériner la nomination par décret de Jean-François Bélisle au poste de directeur du MBAC.

Répondant à une question du député du Nouveau Parti démocratique (NPD) Peter Julian lui demandant si le budget d’environ 45,8 M$ suffisait pour atteindre les objectifs que le nouveau DG entrevoit pour le Musée, Jean-François Bélisle a répondu qu'il était insuffisant pour que le MBAC puisse remplir son mandat national .

Un des grands défis du budget du Musée, c'est qu'il est adéquat pour faire fonctionner un musée dans la région d'Ottawa. Mais notre mandat [...] est d'être actif dans le pays au complet, de représenter les artistes canadiens sur la scène internationale et de monter des projets en collaboration avec des musées d'autres pays , a expliqué M. Bélisle à l’issue du comité.

Pour le moment, ce budget-là est tout simplement soustrait de notre budget de fonctionnement, ce qui n'est pas la solution idéale.

Ce dernier recommande qu’un budget spécial, estimé entre 10 et 15 millions de dollars, soit attribué au Musée. Faire voyager des œuvres d'art [et des personnes] aux quatre coins du pays et à l'international [...] coûte excessivement cher. Surtout en 2023, parce que tous les coûts reliés au transport ont explosé au cours des dernières années , fait-il valoir.

En l’absence d’un budget additionnel, le nouveau DG du Musée envisage deux voies. Dans un premier temps, tenter de revoir le modèle de financement du Musée et de chercher ces fonds-là ailleurs . Autrement, le Musée devra réaliser des projets qui sont en adéquation avec les fonds disponibles. C'est sûr qu'on ne peut pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas , souligne Jean-François Bélisle.

Représenter la diversité canadienne

Durant le comité, certaines questions ont porté sur le climat difficile qui a prévalu au MBAC ces deux dernières années. Sans citer le plan stratégique 2021-2026 du MBAC , le député du Bloc québécois Martin Champoux s’est notamment inquiété d’une tendance ou orientation qu'on tentait de donner un peu à la mission du Musée [...] qui dérivait du côté des EDI [Équité, diversité et inclusion] à outrance .

Répondant au député inquiet de savoir comment le nouveau DG comptait se prémunir d'une potentielle influence idéologique , Jean-François Bélisle a assuré qu’ il n'y a pas d'idéologie au MBAC .

Il n'y a jamais eu d'idéologie forcée par une partie interne ou externe, qu'elle soit politique ou financière.

La transformation des institutions muséales actuelles ne se limite pas au MBAC . C'est l'ensemble du milieu partout sur la planète qui veut mieux comprendre les biais ou les préjugés qui ont pu faire partie de nos histoires et les corriger , a rappelé en comité le nouveau DG.