Les Cuapantectl-Hernandez vont connaître leur date d’expulsion du Canada mardi

C'est mardi qu'un couple de Mexicains et leurs deux enfants qui habitent Plessisville doivent connaître leur date d'expulsion du Canada.

Les Cuapantectl-Hernandez doivent en effet rencontrer des responsables d'Immigration et Citoyenneté Canada.

Soutenus par plusieurs personnes, dont la Ville de Plessisville, ils ont levé le voile sur leur histoire le 23 octobre dernier en conférence de presse.

Les restaurateurs de métiers affirment que leur sécurité est compromise par les cartels de la drogue s'ils retournent dans leur pays.

Dans une décision du 23 mai dernier, la Section d'appel des réfugiés de la Commission de l'Immigration et du statut de réfugié a toutefois confirmé la légitimité de leur expulsion.

Selon la cour, les demandeurs n’ont pas suffisamment démontré la menace imminente pour leur sécurité et qu'un refuge reste possible dans plusieurs villes au Mexique.

Une attachée politique du député fédéral de Mégantic—l'Érable, Luc Berthold, confirme que les ministres fédéraux de l'Immigration, Marc Miller, et de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, sont saisis du dossier.

Les collègues de travail de la mère de famille mexicaine à l'entreprise JIT Laser de St-Louis-Blandford ont mis sur pied une pétition pour la soutenir.

Ils qualifient cette menace d'expulsion d'inhumaine.

Ils s'intègrent très bien, ils veulent. Il y a des gens qui viennent ici au Québec qui ne veulent pas, ils profitent du système, de notre système, tandis qu'eux autres ne profitent pas de notre système, ils travaillent tous les deux , soutient leur collègue, Sophie Payeur.

Le vice-président de JIT Laser, René Marcoux, renchérit que cela fait déjà un certain temps que la famille travaille avec eux. C'est pour ça qu'on appuie la démarche de dire : "bien, qu'est-ce que l'on peut faire pour garder Flore et sa famille au Canada et la garder avec nous au travail".

Parallèlement à ses démarches, le couple a par ailleurs récemment déposé une demande de résidence permanente pour motifs humanitaires.

