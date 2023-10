Nouvelle frappe contre le trafic de stupéfiants : deux femmes arrêtées à Rouyn-Noranda

La Sûreté du Québec (SQ) a frappé une nouvelle fois dans sa lutte contre le trafic de stupéfiants, le 27 octobre, en effectuant des perquisitions simultanées dans deux résidences de Rouyn-Noranda.

La SQ signale avoir procédé à l'arrestation de deux femmes dans la quarantaine au cours de ces opérations menées dans des résidences des rues Mgr Rhéaume Est et Lavallée.

Les deux suspectes ont été libérées après leur interrogatoire. Des accusations reliées au trafic de stupéfiants pourraient être déposées contre elles, indique la Sûreté du Québec.

Celle-ci souligne que cette double perquisition a permis aux policiers de saisir près de 1500 comprimés de méthamphétamine [communément appelée speed], de la cocaïne, plus de 50 grammes de cannabis illicite, de la wax [un dérivé du cannabis], de l'huile de haschisch, plus de 70 comprimés d’ecstasy, des médicaments d’ordonnance, des cigarettes de contrebande, un pistolet à impulsion électrique, du matériel de vente, plusieurs téléphones cellulaires et près de 1000 dollars canadiens en argent comptant.

