BHP investit 6,4 G$ pour avancer son projet de mine de potasse en Saskatchewan

Le géant australien de l’industrie minière, BHP, a annoncé mardi un investissement de 6,4 milliards de dollars pour la construction de la deuxième phase d’une mine de potasse à Jansen, située à 140 kilomètres à l’est de Saskatoon.

La mine de potasse de BHP est destinée à devenir la plus grande mine de potasse au monde, selon l'entreprise.

La première phase du projet, dont environ un tiers est terminé, sera mise en service en 2026. La construction de la deuxième phase doit prendre environ six ans. La production y commencerait alors en 2029.

La mine de potasse de BHP à Jansen, en Saskatchewan. (Photo d'archives)

Selon un communiqué publié par BHP, la deuxième phase du projet vise à doubler la capacité de production de Jansen pour la porter à environ 8,5 millions de tonnes par an. Cela renforcera la production canadienne de cet élément essentiel, consolidant la position du Canada en tant que principal producteur mondial de potasse, affirme l'entreprise.

L'approbation de la deuxième phase du projet Jansen est une étape importante de nos plans de croissance au Canada, qui renforce notre confiance dans la potasse et notre optimisme quant au Canada en tant que destination d'investissement , indique le président des minéraux d'Amérique de BHP, Ragnar Udd.

D’après l’entreprise, la mine pourra faire l'objet de deux agrandissements supplémentaires à plus long terme pour atteindre une capacité de production finale de 16 à 17 millions de tonnes par an.

La deuxième phase du projet doit générer plus de 2000 emplois dans le domaine de la construction et, une fois la production lancée, elle devrait également offrir plus de 300 postes à temps plein en Saskatchewan.

La représentation des employés autochtones à Jansen a augmenté pour atteindre environ 9 %, l'objectif étant d'augmenter la représentation des employés autochtones à 20 % , souligne BHP dans son communiqué.

Cette annonce réjouit le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, qui considère qu’il s'agit d'une excellente nouvelle pour la province.

La potasse est un composant essentiel dans la production d'engrais. Sa demande devrait connaître une croissance dans les décennies à venir, en raison de l'expansion démographique mondiale et de la diminution de la disponibilité des terres arables.

La Saskatchewan produit environ 30 % de la potasse mondiale, ce qui la met en tête des producteurs mondiaux.

Avec les informations de La Presse canadienne