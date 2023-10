Des travaux à effectuer sur l’Héritage 1 pourraient être reportés à nouveau

Les travaux pour changer certaines pièces d'acier et réaménager des espaces utilisés par les passagers sur le traversier Héritage 1 pourraient être reportés à nouveau.

Le mois dernier, la Compagnie de navigation des Basques (CNB) avait lancé deux appels d'offres pour des travaux à faire sur le navire qui assure la liaison entre Trois-Pistoles et Les Escoumins.

Le premier appel d'offres portait sur la réfection du bossoir et le second sur le changement de pièces d'acier et des travaux de réaménagement à faire sur le bateau.

Les travaux de réfection du bossoir sont en cours au chantier Méridien Maritime de Matane. Ils seront complétés d'ici trois semaines. Cette pièce permet de mettre à l'eau la chaloupe de sauvetage en cas de situation d'urgence.

Pour le deuxième appel d'offres, la soumission reçue est deux fois plus élevée que le million de dollars que souhaitaient payer les propriétaires de l'Héritage 1.

Ouvrir en mode plein écran Le capitaine du traversier L'Héritage 1, Jean-Philippe Denis-Rioux Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Le capitaine et coordonnateur du volet maritime à la Compagnie de navigation des Basques, Jean-Philippe Rioux, souligne que les travaux de cet appel d'offres ne peuvent être scindés. Les dirigeants de la CNB évalueront différentes options pendant que le navire est à Matane.

Soit on trouve un nouveau moyen de financer le projet, soit on le reporte!

Selon Jean-Philippe Rioux, les travaux doivent se faire lors de la saison hivernale. Mener ces travaux au printemps forcerait le report du début de la saison du navire.

Advenant que les travaux pour changer les pièces d'acier soient reportés, le capitaine de l'Héritage 1 profitera des grandes marées de la fin du mois de novembre pour remiser le bateau près du quai de Trois-Pistoles.