Les travaux de construction ont finalement débuté en vue de la reconstruction du centre communautaire de Matimekush-Lac John, indique le conseil de bande de la communauté. Le bâtiment avait été détruit par un incendie criminel en novembre 2021.

Ça fait deux ans qu’on n’a pas de centre. On essaie de trouver des places, des endroits quand on a des rencontres. Des fois, on fait ça à l’école, mais on ne veut pas trop les déranger non plus , se désole le chef, Réal McKenzie.

Ouvrir en mode plein écran Depuis l'incendie, les activités se tiennent plutôt dans l'école Kanatamat à Matimekush-Lac John. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / LAURENCE ROYER

Selon lui, le projet de reconstruction est estimé à 7,4 millions de dollars, un montant payé en partie par les assurances et en partie par le conseil de la nation innue. Les travaux doivent être complétés d'ici juillet 2024.

C’est très important un centre communautaire pour une communauté. C'est un peu le centre d’une communauté où les gens se rassemblent le soir pour des festivités, les mariages, les funérailles , martèle Réal Mckenzie.

Celui-ci dit toujours attendre les résultats de l’enquête, alors que l’incendie est d’origine criminelle, confirme la Sûreté du Québec. La SQ refuse toutefois de commenter le dossier, puisque l’enquête est toujours en cours.

Le matin du 17 novembre 2021, le centre communautaire avait été ravagé par les flammes. La Cour itinérante du Québec devait y tenir cette journée-là des séances. Tous les documents et les équipements qui s'y trouvaient ont été détruits.