Les Brasseurs du temps annoncent leur fermeture

La microbrasserie Les Brasseurs du temps (BDT) de Gatineau a annoncé mardi sa fermeture définitive. Dans une note affichée à l’entrée de l’établissement, les propriétaires évoquent des problèmes économiques.

Nous avons étiré l’élastique au maximum, en espérant un vent favorable ou… un miracle! Mais ce n’est tout simplement plus possible de fonctionner à perte , peut-on lire dans la communication.

Joint par Radio-Canada sur les réseaux sociaux, Alain Geoffroy, l’un des propriétaires des BDT , nous a confirmé l’information. En fait, c’est fermé aujourd’hui même , a-t-il déclaré.

Comme plusieurs restaurateurs de la région, les propriétaires disent avoir été durement touchés par la pandémie, la pénurie de main-d'œuvre, l’inflation et la désertification du centre-ville. Les gens sortent moins au restaurant et, pour une place comme les BDT , les chiffres ne concordent simplement plus , expliquent-ils.

Nous avons tout fait pour dénicher des options de restructuration qui auraient pu être viables, mais dans le contexte économique actuel, il nous était impossible de trouver une solution.

Dans une déclaration écrite, Tourisme Outaouais se dit attristé par cette fermeture. Nous avons collaboré étroitement, depuis longtemps, avec cette brasserie située au cœur du centre-ville. Nous espérons qu’une autre entreprise touristique s’établira dans ce lieu patrimonial iconique de Gatineau , déclare sa PDG, Julie Kinnear.

Ouvert depuis 2009, le restaurant Les Brasseurs du temps était la première microbrasserie de la région, selon Tourisme Outaouais. Il s’est longtemps illustré comme l'un des lieux incontournables du développement social, culturel et économique de Gatineau.