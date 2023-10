Le NPD de l’Ontario a déposé mardi un projet de loi qui vise à restreindre l’utilisation des agences d’infirmières au sein des établissements de santé, un projet de loi qui est soutenu par des syndicats de travailleurs de la santé.

Le projet de loi intitulé Loi de 2023 sur les agences de recrutement de personnel de soins de santé pour empêcher les agences privées de charger des prix abusifs et de braconner du personnel a été déposé par la porte-parole en matière de santé du NPD, France Gélinas.

Si le projet de loi est adopté, chose qui n’est pas garantie en raison de la majorité conservatrice à l’Assemblée législative, le projet de loi forcerait tout établissement de santé situé dans une ville de plus de 8000 habitants à mettre en place un plan d’action pour réduire les dépenses effectuées auprès des agences privées d’infirmières.

Ouvrir en mode plein écran La députée néo-démocrate ontarienne de Nickel Belt, France Gélinas. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Ce plan doit être élaboré en collaboration avec les travailleurs de la santé de première ligne.

Le projet de loi prévoit aussi l’inscription des agences d’infirmières qui ont reçu 400 000 $ ou plus de contrats pour qu'elles soient sous la juridiction du vérificateur général, du commissaire à l'intégrité et de l'ombudsman de l’Ontario.

Les agences privées chargent des frais énormes, et cela épuise nos budgets de santé à un rythme alarmant , a indiqué Mme Gélinas.

Les employés de ces agences seraient aussi inscrits sur la Sunshine List de l’Ontario, qui compile les noms et salaires des employés du secteur public dont le salaire est d'au moins 100 000 $.

Le projet de loi interdit aussi aux agences privées de payer leurs employés un tarif horaire supérieur à 10 % au-dessus de celui en vigueur chez les employés réguliers des établissements de santé et interdit le recrutement auprès d’employés d’hôpitaux et des foyers de soins de longue durée.

Des membres de notre caucus ont été approchés par des dénonciateurs qui ont honte des profits que font leurs agences, a ajouté Mme Gélinas.

Soutien syndical

Ce projet de loi est soutenu par deux centrales syndicales du domaine public de la santé, soit l'Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario et le Conseil des syndicats d'hôpitaux de l'Ontario, qui étaient présentes à la conférence de presse du dépôt du projet de loi.

Erin Ariss, présidente de l’Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario, a indiqué que l’Ontario devait changer de cap en raison de la pénurie de personnel infirmier.

Nos membres nous le disent, le système actuel ne fonctionne pas , dit-elle.

Elle déplore que les agences drainent les fonds du public en payant davantage pour leurs services.

Il y a eu 1,2 million d’heures faites par des agences dans 77 hôpitaux en Ontario en 2022, pour un total de 174 millions payés par les contribuables , déplore-t-elle.

Le chemin de sortie est clair, il faut investir dans le système public, c’est facile, il faut passer par les conventions collectives et faire de meilleures offres aux infirmières du secteur public , ajoute Mme Ariss.

La ministre de la Santé Sylvia Jones, qui a répondu au dépôt du projet de loi à l’Assemblée législative, a affirmé que les craintes soulevées par la députée sont moins importantes que décrites.

C’est moins de 2 % des heures et un outil qui selon moi est très utile pour le Nord de l’Ontario et les régions rurales et nous ne voulons pas retirer cet outil , a-t-elle répondu.

Elle ne s’est toutefois pas prononcée sur le coût plus élevé que chargeaient les agences aux établissements de santé.