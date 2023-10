Les employés des Cégeps de Shawinigan et de Trois-Rivières se sont mobilisés contre la nouvelle offre salariale proposée par le gouvernement Legault. Leurs syndicats ont organisé une manifestation à l'extérieur des heures de cours pour éviter de nuire aux activités scolaires. Ces activités précèdent la demi-journée de grève nationale, qui devrait avoir lieu le 6 novembre prochain.

Au Cégep de Shawinigan, une ligne de piquetage a été établie de 7 h 30 à 8 h 30. Du côté du Cégep de Trois-Rivières, c’est un rassemblement d’une centaine de personnes qui a eu lieu sur l’heure du dîner. Les employés rassemblés ne bloquaient pas l'accès aux étudiants.

Luc Vandal, président du Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Shawinigan, insiste sur le fait qu'il veut minimiser l'impact sur les étudiants.

Nous ne perturbons pas le déroulement des cours parce que ce que nous voulons, c’est de faire savoir à la population étudiante et à la population en général que nous faisons tout en notre pouvoir pour éviter la grève générale illimitée.

Jean Fournier, président du Syndicat des professeurs et des professeures du Cégep de Trois-Rivières, n’écarte pas la possibilité d’une grève à plus long terme.

Et ce qu’on espère, c'est que le gouvernement réagira. S'il ne le fait pas, on passera à la deuxième marche d'escalier. Et là, des marches, il n’y en a pas beaucoup. La troisième marche risque d'être celle qui serait la plus dommageable pour l'ensemble de la communauté, mais s'il faut le faire, nous le ferons.