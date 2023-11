Alléger l’empreinte des poids lourds

Les camions émettent une part non négligeable de gaz à effet de serre, abîment les routes et contribuent aux bouchons de circulation. Comment transformer l’empreinte des poids lourds en poids plume?

L’essor du commerce en ligne et du juste-à-temps , un mode de production qui vise à minimiser les délais entre chaque étape de production, a fait augmenter rapidement le nombre de camions sur les routes canadiennes.

Non seulement ils sont plus nombreux, mais ils parcourent également de plus longues distances qu’auparavant, si bien que leurs émissions de gaz à effet de serre ont triplé au fil des trois dernières décennies.

Si la tendance se maintient, d’ici 2030, les poids lourds pourraient devenir la catégorie de véhicules qui émet le plus de gaz à effet de serre dans le secteur canadien des transports. Cela s’explique par l’électrification progressive des véhicules de promenade.

Mais aussi indispensables soient-ils à notre économie, les camions lourds sont plus difficiles à électrifier que les véhicules personnels, en raison du poids des batteries nécessaires pour transporter de lourdes charges sur de grandes distances.

Devrait-on réduire le nombre de poids lourds, les décarboner grâce à l’hydrogène ou les propulser sur de futuristes autoroutes électriques? Ou encore utiliser davantage le train et les voies ferrées existantes pour alléger le fardeau sur les routes et le bilan carbone du transport? Dans cet épisode, Marianne Desautels-Marissal rencontre des personnes qui tentent de résoudre ce problème.