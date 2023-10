Un cochon sauvage dangereux recherché au Manitoba

Depuis deux ans, un cochon sauvage dangereux sillonne l’ouest du Manitoba, entre Alexander et Wawanesa. La campagne de lutte contre l’espèce envahissante, Squeal on Pigs, a publié un avis de recherche pour la bête en question, car elle est particulièrement agressive.

Nous cherchons à ce que les gens nous fournissent de l’information quand ils voient ce cochon pour que nous puissions commencer à installer des pièges et le capturer , explique le coordinateur de la campagne, Wayne Lees.

Squeal on Pigs est géré par le Conseil manitobain du porc. M. Lees précise que les cochons sauvages sont communs dans la province, mais que celui-ci est recherché en raison de son comportement audacieux.

Ouvrir en mode plein écran Squeal on Pigs Manitoba a publié cet avis de recherche concernant un cochon qu'il juge dangereux. Photo : Squeal on Pigs

La plupart des cochons sauvages sont assez solitaires. Ils n’aiment pas être vus dans les espaces ouverts. Celui-ci semble n’avoir aucune peur des personnes. Il a été aperçu le long de routes, se déplaçant en plein jour , dit M. Lees.

Les cochons sauvages peuvent porter jusqu’à 89 maladies qui menacent le bétail, selon le site de Squeal on Pigs Manitoba. Ils peuvent également détruire des écosystèmes, contaminer des sources d’eau avec l’E. coli, ainsi qu’écraser et déraciner des cultures.

Plusieurs propriétaires fonciers ont signalé la présence de cochons sauvages depuis que l'avis de recherche a été publié, selon le responsable terrain de Squeal on Pigs, Devon Baete.

Wayne Lees indique que le cochon sauvage est une espèce envahissante introduite pour la première fois au Canada dans les années 1980 à des fins de production.

Un problème dans les prairies

Ryan Brook, qui gère le projet de recherche de cochons sauvages canadiens à l’université de Saskatchewan, affirme que cette espèce est un véritable problème dans la région.

Soyons clairs, en 2023, ces sangliers se répandent sans aucun contrôle dans les prairies d’une manière très, très sauvage , explique-t-il.

Il ajoute que plusieurs experts comme lui s'accordent pour dire que les sangliers sont la pire espèce invasive sur la planète, parce qu’ils causent tellement de dommage .

La situation est si grave, selon lui, que la province n’a plus l’option d’éradiquer les sangliers sauvages. Ryan Brook indique que contrôler la population pour limiter les dommages est la nouvelle priorité.

Ouvrir en mode plein écran Chaque point jaune sur cette carte représente un nouveau signalement de cochons sauvages au Manitoba en 2023, explique Ryan Brook, du projet de recherche canadien sur les cochons sauvages. Photo : Ryan Brook

Chaque sanglier femelle adulte produit environ 12 petits par an, dit-il. Ce taux de reproduction élevé cause des défis pour Squeal on Pigs Manitoba, qui dit avoir attrapé et éliminé 122 cochons sauvages en 2022.

Wayne Lees indique que Squeal on Pigs Manitoba va égaler ou dépasser ce chiffre cette année.

M. Brook se dit heureux que des mesures soient mises en place, mais note qu’il est difficile d'évaluer le succès de la campagne manitobaine puisque la quantité exacte de cochons sauvages dans la province est inconnue.

Il a répertorié 938 nouveaux signalements de cochons sauvages au Manitoba en 2023.

Les cochons sauvages peuvent être signalés en ligne sur le site squealonpigsmb.org (Nouvelle fenêtre) [en anglais seulement] ou par téléphone au 1-833-SPOT-PIG (1-833-776-8744).

Avec les informations de Jenna Legge