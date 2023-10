Vague d’acquisitions prévue dans le secteur pétrolier canadien

Des membres de l’industrie énergétique canadienne s’attendent à quatre à cinq fusions et acquisitions dans le secteur dans les prochains mois à cause d’un manque d’investissement dans la production mondiale de pétrole.

Au sud de la frontière, le géant de l’énergie ExxonMobil a annoncé l’achat de son concurrent Pioneer Natural Resources pour près de 60 milliards de dollars américains au début du mois d'octobre. Deux semaines plus tard, Chevron lui a emboîté le pas avec l’acquisition future du producteur américain Hess pour 53 milliards de dollars.

Ces grosses compagnies nous disent qu’elles ont besoin de plus de ressources [de production]. Il va y avoir une pénurie d’approvisionnement , souligne Steve Buytels, directeur financier de l’entreprise Tamarack Valley Energy, en entrevue après une table ronde organisée par l’association des professionnels de l’investissement CFA Society Calgary.

L’accès aux ressources devient le gros lot. Il va y avoir beaucoup plus de consolidations.

Les signes de cette vague à venir du côté canadien sont déjà là, comme le précise M. Buytels. En octobre, l’entreprise énergétique Tourmaline Oil a conclu une entente pour acquérir Bonavista Energy pour 1,45 milliard de dollars. Le directeur financier croit que d’autres auront lieu au début de l’année prochaine.

La consolidation est impérative pour diminuer les coûts, pour produire et transporter [le pétrole et le gaz naturel] , renchérit Rafi Tahmazian, gestionnaire de portefeuille à Canoe Financial. Lui aussi s’attend à cinq achats et fusions dans les prochains mois.

L’achèvement prochain d'importants projets d’infrastructure va accentuer le besoin de ressources de production, selon les spécialistes participant à la table ronde. Le projet d’agrandissement du pipeline Trans Mountain est dans la dernière ligne droite avec une mise en service prévue durant le premier trimestre 2024. La construction du gazoduc Coastal GasLink est terminée, ce qui ouvre la voie à l’exportation de gaz naturel liquéfié d’ici 2025.

Nous allons avoir besoin d’un bassin de ressources pour nourrir la bête , indique Jamie Heard, gestionnaire à Tourmaline Oil.

Pas de flambée du baril, selon les experts

Les politiques du gouvernement fédéral et les questions entourant la réduction des émissions pourraient toutefois faire échouer ces prévisions, selon les trois hommes.

L’Agence internationale de l’énergie a également dit plusieurs fois que la demande de combustibles fossiles amorcera une baisse dès cette décennie.

Bien qu'ils soient convaincus qu'il y aura une pénurie future d’approvisionnement pétrolier et gazier pour faire face à la demande, les trois experts ne croient pas que le prix du baril de pétrole dépassera les 100 $ prochainement.

Le conflit entre Israël et le Hamas aurait dû faire grimper le prix de 15 à 20 $ supplémentaires, selon Rafi Tahmazian, mais l’augmentation a été de très courte durée. L’OPEP [Organisation des pays exportateurs de pétrole] tient les manettes. Je ne pense pas qu’ils vont approvisionner le marché pour faire baisser le prix, mais je crois que ces pays veulent un prix entre 85 $ et 100 $ US , affirme-t-il.

Steve Buytels se prononce plutôt pour la fourchette basse autour de 85 $ US.