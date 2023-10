Un arrêt de travail interrompt le service d’autobus au Cap-Breton

Les autobus du système de transport en commun du Cap-Breton ne circulent pas à cause d'un arrêt de travail.

Un courriel de la municipalité régionale du Cap-Breton indique que l’arrêt des services est causé par une action syndicale illégale menée par la section locale 759 du Syndicat canadien de la fonction publique ( SCFP ), le syndicat qui représente les travailleurs extérieurs de la municipalité.

La convention collective actuelle entre le SCFP 759 et la municipalité régionale du Cap-Breton prévoient un processus de règlement des griefs. Ce processus n'a pas été suivi , indique le courriel.

Dans un communiqué, le SCFP indique que l'arrêt de travail des 300 employés municipaux est en réponse au fait que la Municipalité a violé sa convention collective en embauchant pour un poste sans préavis.

Ce n’est pas la première fois que la Municipalité régionale du Cap-Breton fait cela , indique Kevin Ivey, président de la section locale 759 du SCFP. Durant l'été ils ont affiché des offres pour sous-traiter nos travaux sans nous en informer, une violation directe de la convention collective, et maintenant ils recommencent.

Ce n’est pas nouveau. C'est un modèle de manque de respect et de mépris envers la convention collective et les travailleurs ont dit haut et fort : ça suffit!