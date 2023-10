« Je ne vais jamais abandonner le tramway », dit Marchand

Le maire Marchand a convié les médias « pour une annonce importante » sur le tramway de Québec mercredi et réitère qu'il n'abandonnera jamais le projet, qu'en disent certains commentateurs. Il se défend également d'avoir « cacher » les bons chiffres sur l'appui au tramway lors du dernier sondage dévoilé par la Ville, mais convient qu'il aurait dû faire différemment.

Vendredi, un sondage Léger démontrait que l'appui au projet de tramway diminue à Québec, avec 36 %.

Si l'on compare ces résultats avec tous les autres sondages commandés par l'administration Marchand, il s'agit d'un taux d'appui plus bas que ce qu'avait avancé le maire, qui chiffrait l'appui à 40 %. Or, ce chiffre ne peut être comparé avec le dernier sondage puisqu'il excluait les gens qui n'avaient pas assez de connaissance pour se prononcer.

Si je le refaisais, est-ce que je le ferais différemment? La réponse c'est oui. Est-ce qu'il y a eu des cachettes? Il n’y en a pas , s'est défendu le maire Marchand, mardi. Il n'y avait pas d'intention de cacher.

Le maire s'est défendu en disant que ce genre d'exclusion se fait notamment lors des campagnes électorales.

Comme on le fait dans les élections, on répartit les indécis, ce n’est pas nous qui l'avons fait, c'est Léger. On vous a dit qu'il y avait 10 % des gens qui étaient indécis.

Plaidoyer pour le tramway

Le maire fera le point sur le projet mercredi à 9 h 30, soit la veille du dépôt des propositions financières des entreprises qui seraient intéressées à construire les infrastructures. On est dans une période importante. Présentement, on discute avec le gouvernement et c'est de ça qu’on va vous faire part. C'est une période très importante, mais j'ai confiance .

Questionné à savoir s'il allait abandonner le projet de tramway, le maire a été très clair.

Je ne vais jamais abandonner le projet de tramway et je vous le dis depuis des mois. Tous ceux qui prétendent le contraire n'ont pas la bonne information. On travaille à un plan A, on se prépare avec des plans B, des plans C.

Le maire rejette la possibilité de changer de mode de transports ou de changer le tracé. Changer de mode de transports, c'est repartir dans une réflexion, dans une construction, dans de la recherche de financement qui va nous ramener dans 5, 10 ans avant d'être au point où nous en sommes. La réponse, c'est non. J'ai une vision et je veux qu'on serve l'ensemble de la région.

Le maire assure qu'il travaille avec le gouvernement du Québec pour réaliser le projet. Présentement, les échos sont bons. Mon engagement, c'est de faire ce projet-là. Je ne peux pas le faire seul , souligne le maire, rappelant que près de 40 % du financement doit être assumé par Ottawa, près de 50 % par Québec.

Présentement, les canaux sont ouverts, on a des discussions, on cherche les solutions . Le maire dit ne pas avoir d'écho que le gouvernement du Québec cherche à tirer la plug sur le projet.

Le quoi?

Les propos de certains élus caquistes sont venus tempérer les déclarations du maire, mardi.

Questionné à l'Assemblée nationale s'il croyait encore au projet de tramway, le député de la Peltrie, Éric Caire, a simplement répondu : le quoi?

Le ministre de la Transformation numérique, Éric Caire.

On est toujours en discussion, on a des discussions privées [...] comme on en a avec tout le monde. Je vais le laisser faire sa sortie , a ajouté la ministre des Transports et députée de Louis-Hébert, à Québec, Geneviève Guilbault.

Un appui plus clair est venu du Parti Québécois. Le projet doit aboutir. Québec mérite son projet de transport collectif structurant. On a un projet de tramway sur lequel on travaille depuis des années qui a été discuté lors de l'élection partielle dans Jean-Talon, lors de la dernière élection générale, des dernières élections municipales qui a fait l'objet de plusieurs consultations de la part de la Ville de Québec , a lancé le député de Jean-Talon, Pascal Paradis.

Je ne sais pas si c'est cette semaine que ça passe ou ça casse , ajoute, Pascal Paradis mais il dit constater des signaux négatifs envoyés par la CAQ depuis quelques semaines concernant le projet actuel. On a besoin de plus du leadership du gouvernement .

Pascal Paradis, député de Jean-Talon.

Le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, rappelle que le premier ministre Legault s'est montré en faveur d'un mode de transport lourd à Québec. Si le gouvernement lance ce message-là, ça s'adresse aux députés de la CAQ qui essayent depuis un certain temps à saboter le projet .

Une livraison le plus rapidement possible

Je suis toujours sur le qui-vive sur le projet de tramway , a réagi le député solidaire de Taschereau, Étienne Grandmont à la suite des déclarations du maire de Québec.