Le maire de Sainte-Cécile-de-Milton continue à boire l’eau, des résidents restent inquiets

Le maire de Sainte-Cécile-de-Milton a affirmé mardi matin qu'il va continuer à consommer l'eau du robinet, étant donné qu'aucune analyse n'a encore été effectuée sur les puits de chacun des résidents. Pendant ce temps, des citoyens demeurent inquiets et plusieurs de leurs questions restent en suspens.

Le maire de Sainte-Cécile-de-Milton, Paul Sarrazin, espère avoir rassuré sa population lundi soir, lors de la rencontre d'information.

La santé publique recommande aux femmes enceintes, celles qui souhaitent le devenir ainsi qu'aux nourrissons de ne pas consommer l'eau du robinet en raison de présence de contaminants éternels (PFAS) en concentration supérieure aux limites proposées par Santé Canada.

Il reste encore des questions sans réponse et on va travailler dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois à aller chercher plus d'informations afin d'aller sécuriser la population de Sainte-Cécile en lien avec la qualité de l'eau dans leur puits individuel , assure Paul Sarrazin.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Sainte-Cécile-de-Milton, Paul Sarrazin (archives) Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Je vais continuer à boire mon eau encore ce matin, encore ce midi. Je vais continuer à boire l'eau de mon puits. Chez nous, je n'ai pas d'informations comme quoi mon puits serait à risque ou pas à risque.

D'ailleurs, la municipalité demande la création d’une table interministérielle regroupant les ministères de l’Environnement, de la Santé, de l’Éducation, des Affaires municipales ainsi que le ministre responsable de l’Estrie. Une résolution en ce sens sera adoptée au conseil municipal qui aura lieu dans deux semaines, indique le maire. La municipalité souhaite devenir un laboratoire, un projet-pilote en lien avec la situation des PFAS .

Publicité

On a reçu une lettre hier après-midi de la main [de Benoît Charette, ministre de l'Environnement] disant qu'il n'avait pas encore statué sûr quel serait l'accompagnement au niveau de la municipalité, mais qu'il ne nous laisserait pas tomber , rapporte-t-il.

Les élus municipaux ont eu une rencontre mardi après-midi avec des représentants du cabinet de M. Charette, pour regarder comment on peut travailler et avancer dans cette direction-là.

M. Sarrazin met de l'avant que la municipalité ne peut pas assumer les coûts des études, par exemple, la cartographie, à elle seule.

Des résidents inquiets

Ouvrir en mode plein écran Brian Furlong habite à la limite de Sainte-Cécile-de-Milton. Photo : Radio-Canada

Brian Furlong, qui habite à limite de Sainte-Cécile-de-Milton, n'est pas satisfait de la rencontre d'information. On n'a pas trouvé la problématique, ce qui est très, très, très dérangeant. On comprend que Sainte-Cécile a un gros problème d'eau potable. Mon sentiment, c'est qu'on ne cherche pas de façon ardente, la vraie problématique et la source du problème.

Il demande au ministère de l'Environnement de la Lutte contre les changements climatiques de trouver la source du problème.

Une résidente du secteur, Denise Maurice, rencontrée mardi matin, trouve la situation inquiétante. Elle songe à faire tester son eau. D'habitude on l'a fait tester tous les deux, trois ans , avance-t-elle, mais elle ajoute que ces tests n'étaient pas pour les contaminants éternels.

Nous, on achète des bouteilles d'eau ça fait longtemps. Par sécurité, on a toujours fait ça.

On va suivre les directions et c'est sûr que c'est inquiétant , soutient-elle.

Un autre résident, Benjamin Drapeau, se dit lui aussi préoccupé par la présence de PFAS . Je pense que la municipalité a fait une bonne action en faisant des tests plus poussés. On va sûrement s'acheter un refroidisseur, mais pour ce qui est de l'alimentation, la glace, on va continuer avec l'eau de notre puits.

C'est sûr que c'est inquiétant, on consomme tous de l'eau.

M. Drapeau a deux enfants qui fréquente l'école Sainte-Cécile, où la santé publique a recommandé de limiter la consommation d'eau. Je pense que [mes enfants] vivent bien ça. L'école a mis en place des procédures pour que les enfants ne manquent pas d'eau donc c'est ça qui est le plus important.

Il y a plusieurs points qui nous inquiètent par rapport au futur, même jusqu'à la valeur de nos maisons, mais la municipalité a quand même pris les devants, j'ai l'impression que c'est le début de quelque chose de plus large , poursuit-il.

Ouvrir en mode plein écran Louis Lussier est résident de Sainte-Cécile-de-Milton. Photo : Radio-Canada

Je ressors de cette soirée informé, mais par bouts. Moi je trouve qu'on n'a pas eu assez d'information, mais ils n'en ont pas d'information.

Mario Lachance, qui a assisté à la rencontre lundi soir, se dit satisfait des informations qu'il a obtenues. Moi ça me satisfait, je ne suis pas trop préoccupé par la qualité de l'eau actuellement, en tout cas pour chez moi, je me sers de cruches d'eau pour boire de l'eau, ça fait des années que l'on fait ça donc je pense que ça ne me touche pas trop.

Ça ne m'inquiète pas plus que ça.

Mais je n'aurais pas détesté avoir plus de détails sur les adresses qui ont été ciblées [pour les analyses], ça aurait pu nous renseigner un peu plus, nous rassurer , balance-t-il.

Avec les informations de Brigitte Marcoux et de Marie-Hélène Rousseau